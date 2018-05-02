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Limon ile kepek derdinden kurtulun

Yemeklerde ve salatalarda kullandığınız limonu saçlarınız için kullanmak hiç aklınıza geldi mi? Sizler için limonun saçlara olan faydasını araştırdık. İşte detaylar…

02 Mayıs 2018 Çarşamba 23:03
Limon ile kepek derdinden kurtulun

LİMONUN SAÇA FAYDASI VAR MI?

Bayanlar genellikle limonu saçlarının rengini açmak için kullanırlar. Limon içerisinde doğal asidik maddeler ve yüksek miktarda c vitamini barındırması açısından renk açmanın yanında saça ve saç derisine mucizevî faydalar sağlamaktadır.

Saç derisine uygulanan limon seç derisinde oluşan konak ve saç derisi problemlerini gidermeye yardımcı olmaktadır. Saç derisine uygulanan limon, kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olarak, saç derisine oksijen gitmesine yardımcı olur. Böylelikle saç dökülmesini önleyerek, saçlarınızın gürleşmesine yardımcı olur.

SAÇ YAĞLANMASINA KARŞI LİMON

Limon suyunun bakterileri ve mikropları öldürücü etkisi vardır. Şampuanlar ile karıştırılarak kullanılabilir.Aynı zamanda saçlarda yağ dengesini korumaya yardımcı olan limon suyu saç sağlığını korurken yağ bezlerinin fazla yağ üretmesini engeller.

KEPEK DERDİNE SON!

Limon suyu kepek sorunu için de kullanılabilir. Doğrudan saç derisi üzerine uygulanabilir. Ancak limon suyunun biraz su ile seyreltilerek kullanılması önerilir.Saç kökleri daha güçlenir ve saçların uzama hızı artar. Bu işlem haftada birkaç kez saçların daha parlak ve canlı olmasına yardımcı olmak için kullanılabilir.

SAÇ DERİSİNDE OLUŞAN YANMA VE KAŞINTININ GEÇMESİNE YARDIMCI

Limon saç derisinde oluşan yanma ve kaşıntı hissini kısa süre içerisinde geçirmeye yardımcı olur. Uygulama sırasında çok fazla baskı uygulanmamalıdır.Dairesel hareketler ile saçlara masaj yaparak maske olarak da kullanılabilir. Bir süre saçlarda bekletildikten sonra şampuan ile yıkanır.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 23:03
  1. kepek
  2. limon
  3. pratik bilgiler

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