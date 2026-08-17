Limon diyeti ile 1 haftada 2 kilo nasıl verilir? Etkisi çok daha fazla: Bu kez böyle yap, hemen çöz

Kilo vermek istiyorsanız, haftada 7 bin kalori az almalısınız. Yani her gün bin kaloriyle vedalaşmalısınız. Bir hafta süreyle uygulayacağınız bu Diyette yağ alımı en aza indiriliyor ve günlük alınan kalori ortalama olarak 1200 kalori dolaylarında. Toksinleri attırma özelliğine sahip olan limon, vücudun su tutmasını ve dolayısıyla da oluşumunu önlüyor. Üstelik yiyeceklerinize limon kattığınızda günlük olarak almanız gereken C vitaminini de karşılamış olacaksınız. Tabii ki bu diyetin faydaları bunlarla sınırlı değil; 1 hafta içinde hiç zorlanmadan 2 kilo verebilirsiniz de!

Sabah (7 gün için): 1 fincan şekersiz çay, 2 dilim diyet ekmek, 1 çorba kaşığı limon marmelatı.

Pazartesi öğle: 2 tatlı kaşığı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı peynir ve limon suyu ile pişirilmiş pilav (70 gram), karışık salata, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 limon suyu ile tatlandırılmış yarım limon suyu ile tatlandırılmış 1 kase meyve salatası.

Akşam: Yağsız etle, yine yağsız olarak sadece limon suyu ilave edilerek pişirilmiş kuşbaşı et (120 gram), 1 kepekli sandviç (veya 1 paket diyet bisküvi), 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 limon suyu ile pişirilmiş ıspanak. Salı öğle: Üzerine biraz zeytinyağı ve 1 limonun suyu gezdirilmiş 150 gr fırında balık, 1 kepekli sandviç (veya 1 paket diyet bisküvi), 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve yarım limonun suyuyla pişirilmiş taze fasulye.

Akşam: 150 gr tavuk göğsü (1 tatlı kaşığı sıvıyağ ve yarım limon suyu ile pişirilmiş). Yarım limon suyu ve çok az sıvı yağ ile ızgara edilmiş dolmalık biber 1 kepekli sandviç (veya bir paket diyet bisküvi). Çarşamba öğle: Yoğurt ve limonla pişirilmiş 70 gram makarna, zeytinyağı ve 1 limonun suyu ile tatlandırılmış karışık salata, yarım limon suyu ve az şekerle karıştırılmış bir kase çilek. Akşam: Maydanoz, yarım limon suyu ile pişirilmiş 150 gr ahtapot, zeytinyağı ve yarım limon suyuyla pişirilmiş taze fasulye, 1 kepekli sandviç (veya bir paket diyet bisküvi).

Perşembe öğle: 40 gr dil peyniri, 30 gr diyet ton balığı, 5 yeşil zeytin ve limon suyuyla hazırlanmış salata, 1 kepekli sandviç (veya bir paket diyet bisküvi), muz ve üzüm dışındaki meyveler ve yarım limon suyu ile hazırlanmış meyve salatası. Akşam: Limonla ve domatesle tatlandırılmış 150 gr palamut, yarım limon ve çok az zeytinyağı ile tatlandırılmış 150 gram salata, 2 tane haşlanmış patates.

Cuma öğle: Çok az sıvı yağ ve limon suyu ile tatlandırılmış 120 gr rosto, 1 kepekli sandviç (veya bir paket diyet bisküvi), 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve yarım limonun suyuyla pişirilmiş taze fasulye. Akşam: 2 tatlı kaşığı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı peynir ve limon suyu ile pişirilmiş pilav(70 gr), 120 gr haşlanmış zeytinyağı ve limon suyu ile tatlandırılmış dil, limon suyu ve çok az zeytinyağı ile tatlandırılmış 150 gram salata. Cumartesi öğle: Limon suyuyla tatlandırılmış 120 gr ızgara tavuk, 1 kepekli sandviç (veya bir paket diyet bisküvi), 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 limon suyu ile pişirilmiş ıspanak.

Akşam: 70 gr haşlanmış pirinç, sebze, 20 gr peynir, 30 gr diyet ton balığı, zeytinyağı ve limon sulu salata, muz ve üzüm dışındaki meyveler ve yarım limon suyu ile hazırlanmış meyve salatası 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile tatlandırılmış domates salatası. Pazar öğle: 70 gr makarnayı pişirip, rendelenmiş 1 limonun kabuğu ve sıvı yağ ile tatlandırın. 40 gr kaşar peyniri serpin. 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ve yarım limon suyu ile tatlandırılmış taze fasulye, 1 portakal veya greyfurt (C vitamini ve antioksidan açısından çok zengin).

Akşam: Çok az zeytinyağı ve limonla tatlandırılmış 150 gr fırında pişirilmiş balık. 1 kepekli sandviç (veya bir paket diyet bisküvi) 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ve 1 limon suyu ile tatlandırılmış ıspanak.