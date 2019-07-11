Limon bahçesinde 40 kilo esrar ele geçirildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince bir limon bahçesinde yapılan aramada, ağaç dallarının arasına gizlenmiş 40 kilo 450 gram esrar ve 2 kilo 130 gram skank ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tömük Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi sırasında Yeşildere mevkiindeki ormanlık alanda 203 kök Hint keneviri ekili alanı sulayarak kenevirlerin bakımını yapan A.G. ve İ.M.’yi sulama yaptıkları 7bidon ile birlikte suçüstü yakaladı. Şüphelilerin Arpaçbahşiş Mahallesi’ndeki evlerinde narkotik köpeği ile yapılan aramada ise limon bahçesindeki ağaç dallarının arasına gizlenmiş halde 40 kilo 450 gram esrar ve 2 kilo 130 gram skank maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen M.K. adlı şüpheli de gözaltına alındı. 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.