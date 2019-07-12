Limitleri Kaldır Kampı İğneada’da düzenlendi 2-5 Temmuz tarihlerinde Doğaya Dönüş Derneği koordinatörlüğünde “Limitleri Kaldır Kampı” İğneada’da gerçekleşti.

2-5 Temmuz tarihlerinde Doğaya Dönüş Derneği koordinatörlüğünde “Limitleri Kaldır Kampı” İğneada’da gerçekleşti.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Birlikte Kurumsal Hibe Programı kapsamında desteklenen ve Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipman desteği ile "Limitleri Kaldır Kampı” düzenlendi. "10 görme engelli, 10 genç ile eğitmen ve organizasyon ekibi dahil 27 kişinin yer aldığı kampta görme engelliler için birçok doğa aktivitesi yapıldı.

Etkinlik kapsamında Öğretim Görevlisi Ornitolog Ergün Bacak eşliğinde kuşları seslerinden tanıma üzerine de bir çalışma gerçekleştirdi.

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