Limanda batan ’Yüzer Restoran’ kurtarıldı Erdek limanında suya batan ’Yüzer Restoran’ kurtarıldı.

Erdek limanında suya batan ’Yüzer Restoran’ kurtarıldı.

Erdek Limanı’nda bağlı bulunurken iskele tarafının suya batan “Yüzer Restoran” olarak kullanılan tekne, vinç ve profesyonel dalgıçların balon uygulamasıyla su yüzeyine çıkarıldı. İiskele tarafı su yüzeyine çıkartılırken tekne bu kez denge kaybı yüzünden tekrar sulara gömüldü. Tekneye bu kez balon uygulaması yapılırken, vinç destekli yardımla sulara gömülen tekne yeniden su yüzeyine çıkarıldı.

Deniz yüzeyine çıkarılan tekne içindeki suları tahliye çalışmaları başlatılırken, tamir ve onarımının ise denizin üzerinde yapılacağı öğrenildi.

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