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Limak Orkestrası'nın "Murat Karahan'la Zeki Müren Şarkıları" sanatseverlerle buluşuyor

Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir:- "Limak Filarmoni Orkestrası olarak çıktığımız müzik yolculuğunun ilk durağında bizlere Zeki Müren’in eşlik etmesinin mutluluğunu yaşadık"

21 Aralık 2018 Cuma 12:50
Limak Orkestrası'nın "Murat Karahan'la Zeki Müren Şarkıları" sanatseverlerle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası'nın "Murat Karahan’la Zeki Müren Şarkıları" albümü, sanatseverlerle buluşuyor.

Limak Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Limak Vakfı tarafından 2017 yılında kurulan ve ilk projesinde sanat güneşi Zeki Müren ile özdeşleşen şarkıları dünyaca ünlü tenor Murat Karahan'ın eşşiz yorumu ile opera formunda filarmonik olarak yorumlayan Limak Filarmoni Orkestrası, şimdi bu çalışmasını bir albüm olarak müzikseverlerin beğenisine sundu.

Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli şeflerden Rengim Gökmen yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası, Yusuf Yalçın'ın aranjörlüğünde "Murat Karahan’la Zeki Müren Şarkıları" konser serisiyle bir yıl içinde Türkiye'nin dört bir yanında 20 bin sanatseverle buluştu.

"Şimdi Uzaklardasın", "Elbet Bir Gün Buluşacağız", "Veda Busesi", "Senede Bir Gün" gibi unutulmaz eserlerin yer aldığı albüm, dijital platformlarda ve müzik marketlerdeki yerini aldı.


- "Zeki Müren, coğrafyamızın çok kültürlü yapısını en iyi yansıtan değerlerden"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir, bu topraklarda yetişmiş ve bu toprakları ileriye taşıyan değerleri halka buluşturmak amacıyla 2017 yılında kurdukları Limak Filarmoni Orkestrası ile en büyük hayallerinden birini daha gerçekleştirmiş oldukların belirtti.

Zeki Müren'in Türk müziğine özgün katkıları olduğunu vurgulayan Özdemir" Zeki Müren, sadece müzikal hafızamızı değil, kültürel hafızamızı da sorgulatan, bu topraklarda yüzyıllarca bir arada yaşamış farklı kültürlerin arasından bizlere seslenen ve coğrafyamızın çok kültürlü yapısını en iyi şekilde yansıtan değerlerden bir tanesi. Bu sebeple Limak Filarmoni Orkestrası olarak çıktığımız müzik yolculuğunun ilk durağında bizlere Zeki Müren’in eşlik etmesinin mutluluğunu yaşadık. Anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ünlü tenor Murat Karahan da uzun bir maratonun sonunda nihayet beklenen albüm ile müzikseverlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Limak Filarmoni Orkestrası'nı kurarken Anadolumuzun dünyada belki başka hiçbir topluma nasip olmayacak zenginlikteki melodik çeşitliliğini; yerel dokularına sadık kalıp, doğru evrensel unsurlarla işleyip icra ederek, hem halkımızı çok sesli müzik ile buluşturmak, hem de yerel, öz müziğimizi en üst seviyede dünya müzik platformuna taşımanın hayalini kurmuştuk. Bu hayalin ilk adımı, Zeki Müren Şarkıları Konseri serisiydi.

Nitekim konserlerimiz sırasında Ankara'dan Trabzon'a, İzmir'den Diyarbakır'a gezdiğimiz bütün illerimizde tıklım tıklım dolan salonlar ve halkımızın büyük sevgisi, coşkusu ve teveccühü bizleri hem çok mutlu etti, hem de ileride yapacağımız diğer projeler için yüreklendirdi.Bu cesaret ve yürek gerektiren projemizi en başından itibaren heyecanla sahiplenen ve büyük bir özveri ile her zaman yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu, hepimizin başarısıdır."




Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:50
  1. Limak Filarmoni Orkestrası

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