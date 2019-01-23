Limak Enerji yenilikçi iş fikirlerini destekleyecek

İSTANBUL (AA) - Limak Enerji, Türkiye'nin Enerji Akademisi Projesi (TEA) kapsamında kurduğu Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı ile girişimci adaylarının ve girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerini, iş modellerini ya da teknolojilerini geliştirebilmeleri ve hayata geçirebilmeleri için gereken desteği sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Limak Enerji 2016'dan beri sürdürdüğü TEA kapsamında başlatılan program, enerji alanındaki sektörel gelişmeler, dünyada hızla gelişen teknolojiler, yaygınlaşan yenilikçi iş modelleri ve dijital dönüşüm trendleri dikkate alınarak tasarlandı.



Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı ile yenilikçi iş fikirleri veya modeli olan girişimciler desteklenirken, programa enerji üretimi, enerji tesislerinin işletmesi, elektrik dağıtım, satış ve ticaret, akıllı şebekeler, elektrik depolama, geri kazanım ve geri dönüşüm, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarına yönelik yenilikçi iş fikirleri ve çözümleri olanlar ile enerji sektöründe kullanılabilecek büyük veri, yapay zeka, blockchain, siber güvenlik yazılım ve çözümleri olan girişimci adayları, girişimciler, erken aşamadaki start-up ve şirketler başvuru yapabilecek.

Programda desteklenmeye hak kazanan projeler, 6 ay boyunca hızlandırma kamplarına ve danışmanlık sürecine dahil edilecek. Programa kabul edilen ekipler, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş uygulamalı eğitim ve yoğun danışmanlık desteklerinden faydalanacak.

Verilecek eğitim ve danışmanlık desteği, hem iş fikri ve iş modeli geliştirmeye yönelik metodları hem de sektörel bilgi ve saha deneyimlerini kapsayacak şekilde uygulanacak.



Program bitmeden yapılacak ara eleme sunumları ve sonrasında final sunumları sonucunda başarılı girişimler belirlenecek. Program sonunda takımlar, girişimci desteğinden pilot uygulama desteğine, yatırım kapasitesini artırmadan Limak Enerji iş birliğine kadar farklı alanlarda fırsatlar elde edebilecek.

- Ortaklık veya yatırım fırsatları

Mentors Network Turkey iş birliğinde yürütülecek olan Türkiye'nin Enerji Akademisi (TEA) Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı katılımcıları, Limak Enerji yönetici ve uzmanları ile birebir çalışma ve uygun iş modellerinde sahada uygulama yapma imkanına da sahip olacak. Bunun yanı sıra, katılımcıların program boyunca ve sonrasında Limak Enerji ile iş birliği, uzun vadeli ortaklıklar ve uygun aşamaya gelinmesi halinde yatırım alma gibi seçenekleri de olacak.

Program kapsamında inovasyon ve teknoloji girişimciliğinin temelleri, iş fikrini doğrulama, güçlü bir değer önerisi ortaya koyma, iş modelini oluşturma ve doğrulama, yalın girişim, pazar ve rekabet araştırması, müşteri edinme, takım ve ortaklık gibi çeşitli konularda da eğitimler verilecek.

- "Elimizi taşın altına koyma kararı aldık"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, enerji sektörüne yönelik oluşturdukları programın örnek olmasını ve sektördeki diğer paydaşları da harekete geçirmesini arzu ettiklerini belirterek, "Enerji alanında katma değeri yüksek ürünler üretmemiz, yerli katkı oranını artırmamız ve bunları yurt dışına ihraç edebilmemiz gerekiyor. Biz de bu alandaki girişimleri desteklemek amacıyla Limak Enerji olarak elimizi taşın altına koyma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Limak Enerji Üst Yöneticisi Birol Ergüven ise enerji sektörünün hızla değiştiğine ve yeni teknolojilere adapte olamayan ve bunlara öncülük edemeyen şirketlerin zamanla bu yarışın gerisinde kaldığına dikkati çekerek, “Bu program ile yeni bir fikri veya girişim arzusu olan insanlara bir ortam yaratmak istedik. Ülkemiz, şirketimiz ve girişimciler açısından olumlu sonuçları olacağına inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.





