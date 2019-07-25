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Limak Enerji, müşteri işlem merkezlerine bir yenisini daha ekledi

Müşteri memnuniyetini kurum felsefesi olarak benimseyen Limak Enerji, ödeme noktalarının sayısını her geçen gün artırıyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:23
Limak Enerji, müşteri işlem merkezlerine bir yenisini daha ekledi

Müşteri memnuniyetini kurum felsefesi olarak benimseyen Limak Enerji, ödeme noktalarının sayısını her geçen gün artırıyor. Son olarak Kestel Müşteri İşlem Merkezini (MİM) devreye alan Limak Enerji, müşterilerine çağrı merkezi, online işlem merkezi, mobil uygulama, e-devlet ve işaret dili görüşme hattı üzerinden de zaman kaybetmeden ve mekan kavramı olmadan işlem yapma imkanı sunuyor.


Şirketin Kestel’deki Müşteri İşlem Merkezinin açılışına Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Önder Tanır,Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Yıldırım Bölge Müdürü Engin Yıldırım, şirket yöneticileri ve çok sayıda davetli katılım sağladı.


Açılışta görüşlerini dile getiren Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır yeni açılan işlem merkezinin bölge halkına hayırlı olmasını dilerken, vatandaşların daha konforlu bir ortamda hizmet almalarını sağladıkları için Limak Enerji yetkililerini tebrik ettiler.


Açılışta konuşan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Bursa’da 41 lokasyonda hizmet verdiklerine dikkat çekerken, müşterilerine yakın konumlarda bulunan işlem merkezleri ile en iyi hizmeti sunduklarını ve müşterilerini konforlu mekanlarda ağırladıklarını belirtti. Aytac, “Kestel’deki abone sayımızın geçen yıla oranla yüzde 3 civarında artış göstermesi ile birlikte 31 bin müşteriye eriştik ve yeni Müşteri İşlem Merkezimizi Kestel Belediye’mizin de desteğiyle bölge halkımıza kazandırdık. Böylece Kestel’in iki farklı lokasyonundaki işlem merkezlerimizle, daha ulaşılabilir bir hale geldik. Müşterilerimiz abonelik yapma ve sonlandırma, bilgi güncelleme, fatura tahsilatı, tarife değişikliği, borç sorgulama, fatura itirazı oluşturma ve bilgi alma gibi işlemlerini bu noktadan yapabilecekler. Sayısı 100’e yaklaşan işlem merkezlerimizledaha kısa işlem süreleri sunarak, bekleme sürelerini ortadan kaldırdık. Limak Enerji olarak, 3 milyon müşterimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve sadece yapılan işlemler sırasında değil sonrasında da müşterilerimizin her türlü istek ve şikayetine saniyelerle ölçülecek sürelerde cevap verebilmek için dijital ve fiziki kanallar üzerindeki projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.


Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı ve sağlıklı bir iletişim kurmayı sağlayacak müşteri dostu projeleri hayata geçiren Limak Enerji müşteri işlem merkezilerinde, 65 yaş üstü ve engelli müşterilere işlem önceliği tanınırken, okulların tatil dönemi olmasıyla beraber öğrenciler Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitaplarını da bu merkezlerden temin edebiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:23
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