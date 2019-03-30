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LİMAK Enerji Engelsiz Müzik Korosu, Ankara’da

Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, altıncı ve son konserinde Ankaralı dinleyicilerle buluştu.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:39
LİMAK Enerji Engelsiz Müzik Korosu, Ankara’da

Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, altıncı ve son konserinde Ankaralı dinleyicilerle buluştu. Türk Japon Vakfı Konser Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte koro üyeleri, sevilen Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ezgilerini seslendirerek müzik ziyafeti sundu.


Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde oluşturulan ve yurdun dört bir yanında verdiği konserlerle engelli vatandaşlarla gönül köprüsü kuran “Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu" Bursa, Balıkesir, İskenderun, Lüleburgaz ve İstanbul’da verilen konserlerin ardından, Ankara’da da dinleyicilerle buluştu. "Notalar Engel Tanımaz” diyerek yola çıkan koronun, konserlerden elde ettiği gelir, engelliler yararına kullanılmak üzere çeşitli kurumlara bağışlanacak.



Engeller müzik ile aşıldı


Engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla farklı yörelere ait Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerini seslendiren koroda 20 üyeden 7’sini engelli vatandaşlar oluşturuyor. Orkestra Şefliğini Ümit Akkuş’un yaptığı koro aylar süren çalışmalar sonucu Türkiye’nin dört bir yanında konserler verdi.


Etkinlikte konuşan Limak Enerji Dağıtım Gurubu CEO’su İsmail Ergüneş, sosyal sorumluluğun ve çevreyle bütünleşmenin misyonlarının en önemli parçası olduğunu vurgulayarak, "Limak olarak biz, enerji alanında Türkiye’nin önemli şirketlerinden bir tanesiyiz. Enerji insana dokunan bir iş. Biz kendi sloganımızla ‘hayatın her alanındayız’ diyoruz. Biz sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyoruz. Topluma dokunmak iyilik hareketlerine öncülük etmek onun katkı sağlayanlarından biri olmak her zaman önceliğimiz. Bu çerçevede bu tür etkinliklerde bulunmak bizim için her zaman heyecan verici. Bir miktar ülkeye, topluma, insanlara da katkı sağlayabiliyorsak bu da bizim için işin en büyük karşılığı” dedi.


Etkinliğe, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, Limak Enerji Dağıtım Gurubu CEO’su İsmail Ergüneş, Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Limak filarmoni orkestrası solisti ünlü tenor Murat Karahan’n yanı sıra çok sayıda davetli, engelli bireyler ve aileleri ve Limak Holding çalışanları katıldı.


Duygulu anların yaşandığı gecenin sonunda Filarmoni Orkestrası Solisti Murat Karahan koroyla birlikte Neşat Ertaş’ın “Neredesin sen” türküsünü seslendirdi ve sponsor firmalara plaket takdim edildi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:39
  1. konser
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