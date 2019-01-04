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Lima Grubu'ndan Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı

Lima Grubu'nun Meksika dışındaki 13 üyesi Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yeni hükümetini kabul etmeyeceklerini duyurdu

04 Ocak 2019 Cuma 23:10
Lima Grubu'ndan Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı

BOGOTA (AA) - Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun Meksika dışındaki üyeleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeni hükümetini tanımayacaklarını açıkladı ve Maduro'ya göreve başlamama çağrısı yaptı.

Grubun, Meksika dışındaki üyeleri Arjantin, Brezilya, Guatemala, Guyana, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Santa Lucia, Şili ve ev sahibi Peru'nun dışişleri bakanlarının katıldığı "Venezuela" konulu toplantı başkent Lima'da düzenlendi.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen 13 dışişleri bakanı adına konuşan Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio, Venezuela'da 20 Mayıs'ta düzenlenen seçimleri yüzde 68'le kazanan mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 10 Ocak'ta başlayacak yeni görevini tanımayacaklarını duyurdu.

Popolizio, Maduro'nun 5 milyon 800 binden fazla oy aldığı seçimlerin, "şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda" ve tam siyasi katılımla gerçekleşmediğinin altını çizerek, Maduro'ya, yetkilerini, ülkede "yeni demokratik seçimler düzenlenene kadar" çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclis'e devretmesi çağrısı yaptı.

Lima Grubunun basınla paylaştığı yazılı açıklamada ise 13 üyenin, Venezuela'da "demokrasinin tesis edilmesi ve anayasal düzenin sağlanması için" bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini yeniden gözden geçirecekleri kaydedildi.

Venezuela hükümetinin üst düzey temsilcilerine, topraklarına giriş izni vermeme kararı aldıkları bilgisi paylaşılan açıklamada, bu kişilere ve bağlı şirketlere mali yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Lima Grubu'ndan, Maduro yönetimini diplomatik olarak sıkıştıracak kararlar almasını beklediğini dile getirmişti.

Öte yandan toplantıya, gruptan sadece Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador hükümetinin Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard katılmadı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 23:10
  1. Lima Grubu
  2. Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio
  3. Venezuela
  4. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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