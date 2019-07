Lilonlu’ya yeni pazar yeri

Erdemli Belediyesi tarafından Limonlu Mahallesi’nde inşa edilen kapalı pazar yeri hizmete açıldı.

İlçede üretilen doğal ürünlerin vatandaşlarla buluşabilmesi için modern pazar yerleri inşasına başlayan Erdemli Belediyesi, bugüne kadar Kızkalesi, Kocahasanlı, Arpaçbahşiş, Kargıpınarı, Tömük, Çeşmeli ve ilçe merkezi olmak üzere birçok noktaya yaptığı pazarlara, Limonlu ile bir yenisini daha ekledi. Eşit şekilde kura çekimi ile yerleri belirlenen pazarcı esnafı da ekipleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Gerçekleştirilen her projenin, yapılan her çalışmanın vatandaşların yaşam kalitesini yüksek tutmak, ülke ekonomisine destek olmak, üreticiye ekonomide yer vermek adına yapıldığına dikkat çeken Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli’de doğan, doyan, yaşayan her insanın düşüncelerine önem verdiklerini söyledi. İlerleyen süreçte bu çalışmaların devam edeceğini belirten Tollu, “Yegane gayemiz vatandaşlarımızın kaliteli biçimde yaşamasıdır. Bu kapsamda hem üreten hem tüketen ilçe sakinlerimize sağlık koşullarında hizmet veren pazar yerlerimizi inşa ettik. Bugün de Limonlu Pazar Yerimiz hizmete başladı. Tüm mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.