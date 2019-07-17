Likya yolunda kaybolan gençler jandarma tarafından kurtarıldı

Antalya’nın Demre ilçesinde Likya yolunda yürüyüşe çıkan ve yönlerini şaşırıp kaybolan dört genç, jandarma tarafından dört saatlik çalışmanın ardından bulunup kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre dün saat 17.50 sıralarında 112 acil çağrı merkezini arayan gençler Finike ilçesinden Demre ilçesine gelmek isterken Likya yolu üzerinde kayboldukları ihbarında bulunup yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 asayiş timiyle arama çalışması başlattı. Gençlerin son belirlenen konumlarına göre başlatılan çalışma yaklaşık 4,5 saat sürdü. Yaşları 22 ile 18 arasında değişen S.A., Z.K., Ö.K. ve S.A., bulunarak aşağı indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen gençlerin herhangi bir rahatsızlıkları bulunmadığı tespit edildi.