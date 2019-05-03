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Likya Kültür ve Sanat Festivali 14-16 Haziran arasında yapılacak

Kaş Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Başkan Mutlu Ulutaş yönetiminde yapıldı.

03 Mayıs 2019 Cuma 09:52
Likya Kültür ve Sanat Festivali 14-16 Haziran arasında yapılacak

Kaş Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Başkan Mutlu Ulutaş yönetiminde yapıldı. Toplantıda, 22. Uluslararası Likya Kültür ve Sanat Festivali’nin tarihi belirlendi.


Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş mecliste yaptığı konuşmada, turizm ve tarımda güzel bir sezon dilerken, önümüzdeki günlerde başlayacak Ramazan ayının tüm İslam alemine, millete ve memlekete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.


Mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini dile getiren Başkan Ulutaş, hizmetleri gerçekleştirmek için kısa, orta ve uzun vadede planlamalar yaparak, beklentilere cevap vermeye çalışacaklarını kaydetti.


Başkan Ulutaş’ın konuşmasının ardından gündeme geçildi. İlk olarak, 2018 mali yılı kesin hesabı görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Kesinleşen gider bütçesi 53 milyon 995 bin 511 lira 91 kuruş belirtildi.


Sarıbelen Mahallesi’nde kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6 bilirkişi seçilmesi oy birliğiyle kabul gördü. Belediye meclisinin toplantı günü her ayın ilk iş günü, tatil ayının ise Ağustos olması oy birliğiyle kararlaştırıldı


Bu yıl 22’ncisi düzenlenecek Uluslararası Likya Kültür ve Sanat Festivali’nin 14-16 Haziran arasında yapılacağı açıklandı. Tarih belirlenmesi ve festivale ilişkin protokol ve benzeri işler için belediye başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle karara bağlandı.


Kaş Belediyesine ihtiyaçlar dahilinde 5 kamyon, 1 silindir, 1 ekskavatör ve 1 greyder alınmasına oy birliğiyle karar verildi.Kira süreleri sona eren ve yeni ihaleye çıkarılacak belediye gayrimenkullerinin 3 yıldan fazla kiraya verilmesi konusu görüşüldü. Kira süresinin 5 yıl olması oy birliğiyle kabul edildi.Sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalamak üzere belediye başkanına oy birliğiyle yetki verildi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 09:52
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