Likhachev: "İnsan merkezli çözümler acilen hayata geçirilmeli"

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden RusyaAtom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev, politika, iş veeğitim dünyasının liderlerini gittikçe büyüyen küresel beceri açığını ve yetenekeksikliğini kapatmaya yardım edebilecek insan merkezli çözümleri acilen hayatageçirmeye davet etti.

Dünyanın en büyük nükleer enerji teknolojisi tedarikçilerinden birinin başkanlığınıyürüten ve St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF’19) kapsamındadüzenlenen yuvarlak masa toplantısında konuşan Likhachev, “Serbest ticaret dünyaekonomisi için iyi, ancak küreselleşmenin artış hızı ve dijital devrim bunun çokgerisinde kaldı. Artık kimseyi geride bırakmamak için harekete geçme zamanı” dedi.

İş gücü piyasası kültürünü tek başına değiştirmeye, isterse dünyanın en büyüğü olsun, hiçbir şirket veya hiçbir ülkenin gücünün yetmeyeceğini söyleyen Likhachev. "Daha fazla zaman kaybetmemek adına ağustos ayında düzenlenecek Kazan WorldSkills Konferansı’nda bu ezici beceri boşluğunu doldurmaya yönelik insan merkezli bir dizi prensip belirlemek üzere bir yol haritası üzerinde uzlaşmamız gerekiyor. Ortaklarımız BCG ve WorldSkills Russia tarafından desteklenen yeni ’görev: beceri’ girişimimiz tarafından hayata geçirilen bir ortak çalışma sayesinde halihazırda bir dizi prensip belirlemiştik. Şimdi sıra bu insan merkezli çözümleri hayata geçirmenin yollarınıaraştırmak üzere endüstrileşmiş dünyanın üst düzey uzmanları ve liderleri arasında biruzlaşı sağlamaya geldi" ifadelerini kullandı.

Hem devletin hem de sektörün üst düzey yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen paneldeinsan merkezli 5 prensip sunuldu. Bunlar şöyle sıralandı: "Geleceğin becerileri;herkese bilişsel, sosyal, kültürel ve dijital becerileri de kapsayan ve olasıdeğişikliklerden etkilenmeyecek temel beceriler edindirilmeli. Kendini idameettirebilme; herkesin profesyonel gelişim aşamasında benzersiz ve bireysel bir kariyeryolunda ilerlemeye hakkı var. Becerilerin akışkanlığı; eleman açığına ilişkin bilgilerdünyanın her tarafından erişilebilir olmalı, çalışanlar eğitim durumları, cinsiyetleri,yaşları, uyrukları, sosyal statüleri veya fiziksel sağlık durumları göz önünealınmaksızın, sadece beceri ve deneyimlerine uygun olarak istihdam edilmeli. İş gücüpiyasası şeffaflığı; iş gücü hareketi, esnek ve uzaktan ‘sanal’ istihdam asıl ikamet yerineresi olursa olsun herkes için erişilebilir olmalı. Değerlerin çeşitliliği; iş yeri ve çalışma koşulları her çalışanın profesyonel ve kişisel gelişimini değer ve inançlarından bağımsız olarak desteklemeli."

"Yetenek boşluğunu doldurmak için vakit kaybetmeden harekete geçmemiz gerekiyor"

Katılımcılar söz konusu olası çözümler üzerine derinlemesine düşünmenin yanı sıraçalışmanın diğer bulgularını tartışma fırsatı da buldular. BCG’nin kıdemli ortağı ve idariyöneticisi olmanın yanı sıra başkanlık görevini de yürüten Vladislav Boutenko, “Bireyodaklı bir beceri yaklaşımı benimsetmek üzere oluşturduğumuz ’görev: beceri’girişimimiz doğru yolda attığımız büyük bir adımdır. Bu proje için yürüttüğümüzaraştırmalar sırasında halihazırda bir milyondan fazla insanın yeterlilik ve becerilerineuygun alanlarda faaliyet göstermediğini belirledik. Bu insanların vasıfları, yapmaktaoldukları iş için fazla geliyor veya yetersiz kalıyor. Bu nedenle ‘yetenek boşluğunu’doldurmak için vakit kaybetmeden harekete geçmemiz gerekiyor. Eğitim sisteminin veiş gücü piyasasının girişimimizin öncülüğünde geliştirilen yeni insan merkezli konseptibenimsemesi halinde, bu sorunun orta vadede çözüleceğine inancım tamdır” diyekonuştu.

WorldSkills International Başkanı Simon Bartley ise Kazan’da 22-27 Ağustos 2019tarihinde düzenlenecek olan 45’inci ’WorldSkills Yarışması’ ile birlikte düzenlenecekolan ve insan merkezli 5 prensibin hayata geçirilmesi için gerekli planın uygulamayakonacağı nihai forum ’WorldSkills Konferansı’nı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.Bartley, “Kazan’daki WorldSkills Konferansı küresel beceri boşluğunu doldurmak veyetenek açığını kapatmak için verdiğimiz mücadelenin seyrini değiştirmeyi vaat ediyor.Devletin ve sektörün en büyük isimlerini Kazan’da ağırlamaktan onur duyacağız. Buetkileyici isimlerin mücadelemize destek vereceğinden hiç şüphemiz yok” şeklindekonuştu.