İlk maçında berabere kaldı... Süper Lig takımı hocayla yolları ayırdı
Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kasımpaşa, yeni sezondaki ilk maçında dün Hatayspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk maçında Hatayspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" denildi.