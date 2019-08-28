Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk derbisi Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Ali Şansalan görev yapacak. Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki maçın VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak. İ.M. Kayserispor-Galatasaray maçında Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Haftanın hakemleri şöyle; 30 Ağustos Cuma 20:30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük 20:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu 31 Ağustos Cumartesi 19:15 Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk 21:45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu 21:45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa 1 Eylül Pazar 19:15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır 19:15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Göçek 21:45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Fırat Aydınus 21:45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy

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