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Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk derbisi Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını Fırat Aydınus yönetecek.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:21
Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Buna göre Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Ali Şansalan görev yapacak. Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki maçın VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

İ.M. Kayserispor-Galatasaray maçında Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Haftanın hakemleri şöyle;

30 Ağustos Cuma

20:30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

20:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

31 Ağustos Cumartesi

19:15 Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk

21:45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

21:45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

1 Eylül Pazar

19:15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19:15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Göçek

21:45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Fırat Aydınus

21:45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:21
  1. Sivas
  2. Malatya
  3. Konya
  4. Gaziantep
  5. Denizli
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. Süper Lig
  9. Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması
  10. Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi
  11. Fırat Aydınus
  12. Aleks Taşçıoğlu
  13. Erdem Bayık
  14. Ali Şansalan
  15. Şükrü Saraçoğlu Stadı
  16. VAR hakemi
  17. Ali Palabıyık
  18. Mustafa Öğretmenoğlu
  19. İ.M. Kayserispor-Galatasaray
  20. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı
  21. Yaşar Kemal Uğurlu

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