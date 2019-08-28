Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk derbisi Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını Fırat Aydınus yönetecek.28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:21
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Buna göre Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Ali Şansalan görev yapacak. Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki maçın VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak.
İ.M. Kayserispor-Galatasaray maçında Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Haftanın hakemleri şöyle;
30 Ağustos Cuma
20:30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
20:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu
31 Ağustos Cumartesi
19:15 Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk
21:45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
21:45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa
1 Eylül Pazar
19:15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19:15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Göçek
21:45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Fırat Aydınus
21:45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy
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