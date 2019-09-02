0553 313 94 23

Ligde bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020 Süper Lig 4. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu

Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 4. hafta fikstürü sorgulanmakta. Süper Lig’in 3. haftasının ilk gününde Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ankaragücü İlhan Parlak'ın attığı golle 1-0 kazandı. Kayserispor kendi evinde geçen sezonun şampiyonu Galatasaray’a 2-3 yenildi. Beşiktaş kendi sahasında Çaykur Rizespor karşısında 1-1 eşit puanla ayrıldı. Süper Lig’in 3. Haftasında derbi Fenerbahçe-Trabzonspor derbi maçı vardı. Fenerbahçe Trabzonspor maç sonucu ise Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor eşitlik oldu. Süper Lig 4. hafta maç programı-fikstürü haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında. Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 4. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu son dakika haberleri.

02 Eylül 2019 Pazartesi 07:03
Ligde bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020 Süper Lig 4. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu

Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 4. hafta fikstürü sorgulanmakta. Süper Lig’in 3. haftasının ilk gününde Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ankaragücü İlhan Parlak'ın attığı golle 1-0 kazandı. Kayserispor kendi evinde geçen sezonun şampiyonu Galatasaray’a 2-3 yenildi. Beşiktaş kendi sahasında Çaykur Rizespor karşısında 1-1 eşit puanla ayrıldı. Süper Lig’in 3. Haftasında derbi Fenerbahçe-Trabzonspor derbi maçı vardı. Fenerbahçe Trabzonspor maç sonucu ise Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor eşitlik oldu. Süper Lig 4. hafta maç programı-fikstürü haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında. Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 4. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu son dakika haberleri. 15 Eylül Pazar Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maç sonuçları. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 4. hafta fikstürü sorgula.

Süper Lig’in 4. Haftası maçları 15 Eylül Galatasaray-Kasımpaşa’yı konuk edecek. Başakşehir ise Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı oynanacak. Süper Lig 4. Hafta maçları Trabzonspor-Gençlerbirliği, Ankaragücü-Malatyaspor, Çaykur Rizespor-Göztepe maçlarıyla devam edecek. 

Süper Lig 3. Hafta maç sonuçları

Kasımpaşa 0-1 Ankaragücü

Kayserispor 2-3 Galatasaray

Konyaspor 2-2 Antalyaspor

Göztepe 0-0 Yukatel Denizlispor

Beşiktaş 1-1 Çaykur Rizespor

Gençlerbirliğ i1-2 Başakşehir

Sivasspor 1-1 Gazisehir Gaziantep

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Yeni Malatyaspor 2-3 Alanyaspor

Süper Lig 3. Hafta maç sonuçlarına göre puan durumu

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 07:03
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Denizli
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Ligde bu hafta hangi maçlar var?
  11. 2019-2020 Süper Lig 4. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu
  12. Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
  13. Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
  14. Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
  15. Süper Lig 3. Hafta maç sonuçları
  16. Süper Lig 3. Hafta maç sonuçlarına göre puan durumu
  17. Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ligde bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020 Süper Lig 4. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu
    1. Ligde bu hafta hangi maçlar var?..
    2. 02.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. Maltepe ve Üsküdar’da meydana gelen..
    4. Fatih'te yangın çıkan binada mahsur..
    5. ABD'deki silahlı saldırıda ölenlerin..
    6. Dorian kasırgası Bahamalar'da etkili..
    7. Başkentte traktör fabrikasında yangın
    8. YDS/2 ne zaman yapılacak?
    9. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ticari..
    10. Rize’de kaybolan 6 kişi hastaneye..
    11. Dünya Aba Güreşi şampiyonu Ali Erdoğan..
    12. Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan..
    13. 2 katlı binada çıkan yangında 7 kişi..
    14. Rize’de kaybolan 6 kişinin yakınları..
    15. İBB İSPARK'a ve İSBİKE'a ne kadar zam..
    16. Diagne, Club Brugge yolunda
    17. Yeni taksi tarife ücretleri ne kadar?..
    18. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan..
    19. Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan..
    20. Galatasaray, Diagne’yi Club Brugge’e..
    21. Erol Bulut: "İlk yarı bizim için çok..
    22. Gençlerbirliği Teknik Direktörü..
    23. Sergen Yalçın: "İlk 45 dakikanın..
    24. Dereye uçan araç anne ve 2 çocuğuna..
    25. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    26. Yalçın Koşukavak: "Oyuncularım henüz..
    27. Altay Bayındır: “Gördüğüm üzüntü beni..
    28. Davutoğlu cephesinden 'ihraç'..
    29. Ersun Yanal: “Her hafta üstüne koyarak..
    30. Ünal Karaman: “Oyuncularımı..
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Az önce testi bitirdik
    Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Az önce testi bitirdik
    İBB Meclisi'nde 11 üye İYİ Parti'ye geçti! Ekrem İmamoğlu'na muhalefet mi yapacaklar
    İBB Meclisi'nde 11 üye İYİ Parti'ye geçti! Ekrem İmamoğlu'na muhalefet mi yapacaklar

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca anket sonucu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
    Cübbeli Ahmet Hoca anket sonucu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
    Kamuda sözleşmeli personel alımı atağı
    Kamuda sözleşmeli personel alımı atağı