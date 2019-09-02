Ligde bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020 Süper Lig 4. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu

Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 4. hafta fikstürü sorgulanmakta. Süper Lig’in 3. haftasının ilk gününde Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ankaragücü İlhan Parlak'ın attığı golle 1-0 kazandı. Kayserispor kendi evinde geçen sezonun şampiyonu Galatasaray’a 2-3 yenildi. Beşiktaş kendi sahasında Çaykur Rizespor karşısında 1-1 eşit puanla ayrıldı. Süper Lig’in 3. Haftasında derbi Fenerbahçe-Trabzonspor derbi maçı vardı. Fenerbahçe Trabzonspor maç sonucu ise Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor eşitlik oldu. Süper Lig 4. hafta maç programı-fikstürü haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında. Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 4. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu son dakika haberleri. 15 Eylül Pazar Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maç sonuçları. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 4. hafta fikstürü sorgula.

Süper Lig’in 4. Haftası maçları 15 Eylül Galatasaray-Kasımpaşa’yı konuk edecek. Başakşehir ise Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı oynanacak. Süper Lig 4. Hafta maçları Trabzonspor-Gençlerbirliği, Ankaragücü-Malatyaspor, Çaykur Rizespor-Göztepe maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig 3. Hafta maç sonuçları

Kasımpaşa 0-1 Ankaragücü

Kayserispor 2-3 Galatasaray

Konyaspor 2-2 Antalyaspor

Göztepe 0-0 Yukatel Denizlispor

Beşiktaş 1-1 Çaykur Rizespor

Gençlerbirliğ i1-2 Başakşehir

Sivasspor 1-1 Gazisehir Gaziantep

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Yeni Malatyaspor 2-3 Alanyaspor

Süper Lig 3. Hafta maç sonuçlarına göre puan durumu