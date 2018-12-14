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Lifecell mobil internette yeni dönemin kapılarını açıyor

Hadi Paketleri’nde yer alan mobil internet seçeneğiyle Lifecell Türkiye’de bir kez daha ilke imza atıyor

14 Aralık 2018 Cuma 12:08
Lifecell mobil internette yeni dönemin kapılarını açıyor

İSTANBUL (AA) - Lifecell anlık dijital ihtiyaçlara yaratıcı ve cazip çözümler sunan yeni Hadi Paketleri’ni satışa sundu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yeni Lifecell Hadi dünyasının içerisinde yer alan yeni “Hadi Üçlük” paketi mobil internette Türkiye’de yeni bir dönemi başlatıyor. Bu paketi alan Lifecell’liler diledikleri 3 saat boyunca GB hesabı yapmadan sadece 5 TL’ye dilediğince mobil internet kullanabiliyor. İnterneti herkes için daha ulaşılabilir, daha kolay ve daha faydalı kılan Lifecell Hadi Paketleriyle tüm iletişim ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklı çözümler sunuluyor.

Lifecell’in yeni Hadi Paketleri arasında "Hadi Üçlük"ün yanı sıra 4 farklı yeni Hadi paketi de bulunuyor. Kullanıcıların çeşitlilik gösteren internet alışkanlıklarına göre farklılaşan seçenekler sunan bu yeni paketler televizyon ve video izleyenler, müzik dinleyenler, sosyal medyada vakit geçirenler ve gazete-dergi okuyup navigasyona sıklıkla ihtiyaç duyanlara yönelik hazırlandı.

Lifecell "Hadi İzle" paketi ile kullanıcılar TV+, Youtube, İzlesene ve BluTV’de dilediğince video ve içerikleri izleme imkânına sahip oluyor. "Hadi Dinle" paketi ise fizy, Spotify, Applemusic, PowerApp uygulamalarında müzik keyfi yaşatıyor. "Sosyal medyada paylaşmayı seviyorum" diyenlere yönelik özel olarak hazırlanan "Hadi Paylaş" paketi de Twitter, Instagram, Facebook ve WhatsApp kullanımlarına çözüm sunuyor. "Hadi Keşfet" paketi ise Dergilik, Yandex Navigasyon ve Yaani’de geçerli oluyor.

Lifecell tarifelerine ek olarak seçilebilen paketlerdeki uygulamalarda geçerli sunulan paketler, iki hafta içinde ikinci alımlarda yüzde 50 indirim sağlıyor. Günlük 2GB’lık paket 5 TL, haftalık 4GB’lık paket ise 10 TL’den satışa sunuluyor.

Müşteriler, Lifecell Hadi paketlerinden dilediğini, ihtiyaç duyduğu her an Lifecell BiP kanalı, SMS ya da Turkcell mağazalarından alabiliyor. Yeni paket alanlara her ayın 14’ünde saat 14.40’ta bir Hadi Paketi de hediye edilecek.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:08
  1. Lifecell
  2. Turkcell

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