0553 313 94 23

lifebox'tan Sevgililer Günü'ne özel kampanya

lifebox kullanıcıları, uygulamaya girip anıları arasından seçecekleri fotoğrafları bastırıp sevdikleri için özel mandallı çerçevesiyle duvarlarına asabilecek ya da masalarının başköşesine koyabilecek

07 Şubat 2019 Perşembe 14:11
lifebox'tan Sevgililer Günü'ne özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Bulut depolama servisi lifebox, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel bir kampanya hazırladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, lifebox, 14 Şubat için kullanıcılarına sürprizli bir hediye seçeneği sunuyor.

Kullanıcılar, lifebox'a girip istediği fotoğrafı seçtikten sonra print'e tıklayıp hızlı ve kolay sipariş verebiliyor. Siparişler 2 gün içinde kargolanıyor. Sevgililer Günü'ne özel mandallı çerçeve 50 lira yerine 37,50 lira ve kargo ücretsiz olacak. Kampanya için son gün 14 Şubat olarak belirlendi.

Yer aç özelliği ile lifebox'a yedeklenmiş fotoğraflar cihazdan kaldırılarak telefon hafızasında anında yer açılıyor. lifebox'ın şifre ve parmak izi özelliği çok daha güvenli arşivleme deneyimi sunuyor. Akıllı telefonlar, tablet ve PC’lerin yanı sıra Apple TV ve TV+ uygulaması ile tüm fotoğraf ve videolar televizyondan görüntülenebiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 14:11
  1. Turkcell

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En kötü siber güvenliğe sahip olan ülke belli oldu
    1. En kötü siber güvenliğe sahip olan..
    2. Oylama sonuçlandı! İşte UEFA'nın başkanı
    3. 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı davasında..
    4. AİHM, hak ihlali iddialarını kabul..
    5. Fatih Terim'in babası Talat Terim son..
    6. Badminton: 28. İran Fajr..
    7. Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Gaiani'yi..
    8. "Meslek okullarındaki çocuklarımız..
    9. CHP Genel Başkanı Kemal..
    10. Sabiha Gökçen Avrupa'nın en büyük..
    11. Havada panik! Uçakta bomba alarmı..
    12. Bakan Turhan, Slovenya Başbakan..
    13. Yunus Emre Enstitüsü’nden "Kültürel..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    15. "Türkiye sigarayla mücadelede..
    16. Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
    17. Spot piyasada elektrik fiyatları
    18. Kartal'da bina çökmesi
    19. YÖKDİL başvuruları yarın sona erecek
    20. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte son durum
    Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte son durum