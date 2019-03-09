lifebox, PhotoPicks özelliğiyle en güzel fotoğraf için öneri sunacak

İSTANBUL (AA) - Rehber yedekleme, yüz ve obje tanıma, telefon hafızasında yer açma gibi özellikleriyle kullanıcılarını akıllı telefonlarında kaybolmaktan kurtaran lifebox, şimdi de sosyal medya paylaşımlarında kararsızlık durumlarına çare oluyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in 10 milyondan fazla indirilen bulut depolama servisi lifebox, Türkiye’den doğarak dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarına, güvenli rehber yedekleme, yüz ve obje tanıma, tekrarlayan fotoğraflar için telefon hafızasında yer açma, otomatik hikayeler yaratma gibi özelliklerle güvenli ve sadeleştirilmiş bir bulut deneyimi sunuyor.

Dünya standartlarının üzerinde hizmet veren uygulama ile kullanıcılar fotoğraf arşivlerini parmak izi veya şifre ile koruyarak çok daha güvenli arşivleme deneyimi yaşayabiliyor.Türkiye’nin verisi Türkiye’de düşüncesinden hareketle geliştirilen Turkcell’in, yüzde 100 yerli, kişisel bulut depolama servisi lifebox, şimdi de sosyal medyada yapılacak paylaşımlar konusunda tavsiyeler vererek daha aktif bir sosyal medya deneyimi vadediyor.

Türkiye’de 33 milyon aktif kullanıcısı bulunan Instagram’ı kullanırken en sık karşılaşılan duygu durumu “kararsızlık” oluyor. Hangi fotoğraf paylaşıldığında daha fazla etkileşim ve beğeni alacağı sorusu sıklıkla Instagram kullanıcılarının aklını meşgul ediyor ve kararsız kalmasına neden oluyor.

lifebox’ın sunduğu PhotoPicks özelliğiyle uygulamaya yüklenilen fotoğraflar puanlanacak ve hangi fotoğrafın daha fazla etkileşim yaratabileceğine dair öneri alınabilecek. Böylelikle otomatik yedekleme, yüz ve obje tanıma ve fotoğrafları akıllı albümlere göre klasörleme gibi özellikleriyle kullanıcılarına daha iyi bir depolama deneyimi sunan lifebox, kullanıcılarını kararsızlıktan da kurtaracak.

lifebox’ta saklanılan anılar, akıllı telefonlar, tablet ve PC’lerin yanı sıra Apple TV ve TV+ uygulaması ile televizyondan görüntülenebiliyor.