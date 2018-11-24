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lifebox ile "Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın"

"Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın" vizyonunun önemli basamaklarından biri olan ve yerli bulut depolama çözümü lifebox, dijital varlıkların ülke sınırları içerisinde depolanması ve güvenli bir şekilde yedeklenmesi konusunda önemli bir boşluğu dolduruyor

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:15
lifebox ile "Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin 8,6 milyondan fazla indirilme adediyle en çok tercih edilen bulut depolama servisi lifebox’ta yedeklenen dijital varlıklar hem güvenli hem de hesaplı bir şekilde Türkiye’deki veri merkezlerinde depolanıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın” vizyonunun önemli basamaklarından biri olan ve yerli bulut depolama çözümü lifebox, dijital varlıkların ülke sınırları içerisinde depolanması ve güvenli bir şekilde yedeklenmesi konusunda oldukça önemli bir boşluğu dolduruyor.Küresel oyuncularla karşılaştırıldığında hem hesaplı hem de güvenli bir çözüm olarak dikkati çeken lifebox, 8,6 milyondan fazla indirilen Türkiye’nin en fazla tercih edilen bulut depolama servisi olarak öne çıkıyor.

Bugüne kadar 3 milyar dijital içerik ve 6,3 milyon GB’tan fazla fotoğraf, video ve belgenin yedeklendiği lifebox’ta, kullanıcıların bilgileri üst düzey şifreleme ile korunuyor. Kullanıcılar telefonları bozulsa veya kaybolsa dahi yedekledikleri tüm belgelere diledikleri zaman ve diledikleri yerden ulaşabiliyor.

lifebox’ta bulunan rehber yedekleme özelliğiyle kullanıcılar telefonlarındaki tüm rehberi güvenle, saklama alanlarında yedekleyebiliyor. Telefonlarına erişimleri olmasa dahi ihtiyaç duydukları kontak bilgisini webden görüntüleyebilen kullanıcılar yedekledikleri kontaklarına diledikleri zaman diledikleri cihazlardan erişebiliyor.Yenilenen iletişim diliyle lifebox, kullanıcılarının deneyimlemesi için uygulamayı indiren ve giriş yapan herkese aylık 5 GB saklama alanı hediye ediyor. Bunun yanı sıra dileyen kullanıcılar 50 GB alanı aylık 4,99 TL’ye, 500 GB alanı 15,99 TL’ye kullanabilirken 2.5 TB saklama alanını aylık 39,99 TL’ye kullanabiliyor.

lifebox’ın öne çıkan özellikleri şöyle:

"Otomatik yedekleme, fotoğraf ve videolar, anında lifebox’a yüklenebiliyor. Yer aç özelliği ile lifebox’a yedeklenmiş fotoğraflar cihazdan kaldırılarak telefon hafızasında anında yer açılıyor. Rehber yedekleme, telefon rehberi kolayca lifebox’a yedekleniyor. Yüz ve nesne gruplama özelliği sayesinde yüz, obje, lokasyon ve tarihe göre arama seçeneğiyle anılar çok daha kolay bulunabiliyor. lifebox kullanıcılar için otomatik hikayeler oluşturabiliyor. Müzik ve dokümanlar saklanabiliyor. Gelişmiş yedekleme deneyimi sayesinde cihazda hafıza dolma sorunu ortadan kalkıyor. Instagram ve Facebook arşivi lifebox’a kolayca taşınabiliyor. Fotoğraflardan 30 saniyelik video hikayeler oluşturulabiliyor. Fotoğraf düzenleme özelliği ile fotoğraflar kolayca düzenlenip filtreler eklenebiliyor. Televizyondan görüntülenebiliyor. Şifre ve parmak izi özelliği çok daha güvenli arşivleme deneyimi sunuyor. Tablet/PC/Akıllı Telefonlardan erişim olanağı bulunuyor."


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:15
  1. lifebox
  2. Turkcell

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