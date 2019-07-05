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Life Tv yayın hayatına başladı

Kayseri’de yeni bir televizyon olarak kurulan Life TV, yayın hayatına başladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:48
Life Tv yayın hayatına başladı

Kayseri’de yeni bir televizyon olarak kurulan Life TV, yayın hayatına başladı.


Televizyonun açılışına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve yerel basın kurumları yöneticileri katıldı.


Life TV’nin açılışında Kayserispor ile ilgili konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Dün itibariyle, 81 ilde Kayserispor’la ilgili yardım kampanyası başlattık. Kayserispor Gönüllüleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin, Kayserisporumuz için başlattığı yardım kampanyası dün itibariyle start aldı. Biz de vakfımıza dört şekilde yardım toplamaları için izin verdik. Bunlardan biri, medyada hesap açmak, ikincisi de SMS yoluyla yardım. Bunlar kanunda elektronik yardım toplama diye geçiyor. Bir de kutu koymak ve makbuz bastırmak şeklinde olarak dört ayrı şekilde Kayserisporumuz yardım toplayacak. Bundan sonra ben Kayseriliyim diyen kimsenin bir bahanesi kalmadı. Oturduğu yerden telefonla Kayserispor’a destek verebilir, bankaya giderek verilen hesap numarasına para yatırabilir, maçlarda kutular koyulabilir makbuzlar dağıtılabilir. Yani hiçbir bahane bırakmadık. Herkes elinden geldiği kadar ve gücünün yettiği kadar ama herkesin takımımıza sahip çıkmasını bekliyoruz. Çok umutluyuz bu konuda. Televizyonlarımız da çoğalıyor ve İnşallah kampanyamızla ilgili televizyonlarımızda canlı yayınlarla destek olacağız. Bu konuda çok büyük beklentilerimiz var ve bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Bundan sonra kimsenin bahanesi yok artık. Kayserispor hepimizindir ve hepimizin ortak değeridir. Herkesi de yardım yapmaya davet ediyoruz. Önce vakfımızın hesap açtırıp ilan etmesi lazım ki biz de bu hesaplara para yatıralım” ifadelerinde bulundu.


Açılışa katılan siyasiler, Life TV’ye yayın hayatında başarılar dilediler.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:48
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