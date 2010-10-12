Lieberman’ın yüzlerine tükürmediği kaldı!

İsrail’deki koalisyon hükümetinin ırkçı kanadını temsil eden Evimiz İsrail Partisi lideri ve Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Filistin sorununun çözümü için İsrail’e giden Fransız ve İspanyol dışişleri bakanlarını fırçaladı ve “Kendi işinize bakın” mesajı verdi.



FRANSIZ VE İSPANYOL BAKANLAR İSRAİL’DE



Avrupa Birliği’nin Filistin’in işgaline rağmen diplomatik ve ticari ilişkilerini sürdürdüğü İsrail, önceki gün Birlik üyesi Fransa ve İspanya dışişlerini ağırladı. Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ve İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos, ABD Başkanı Barack Obama’nın girişimleriyle başlatılan barış görüşmelerinin devam etmesi için Filistin’in Batı Yakası’ndaki Yahudi yerleşim inşaatlarının durdurulmasını istedi. İsrail’de ırkçı görüşleriyle bilinen Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile görüşen Avrupalı iki bakan hiç ummadıkları bir tepkiyle karşılaştı. Daha önce "Gazze’ye atom bombası atalım, Ahmedinejad’ı öldürelim" diyen İsrailli Bakan Lieberman, Avrupalı bakanları "Önce kendi problemlerinizi çözün, sonra şikayetlerinizle bize gelin. Belki o zaman sizin önerilerinize açık olurum" ifadeleriyle aşağıladı. İsrail’in 2010 Çekoslovakya’sı olmayacağını söyleyen Lieberman, uluslararası toplumun Afganistan, Sudan ve Kuzey Kore’deki başarısızlıklarını örtmek amacıyla İsrail ve Filistin arasındaki anlaşmazlığı bir yılda çözmeye çalıştığını ifade etti.



“ÖNCE KENDİ SORUNLARINIZI HALLEDİN”



Avrupalı bakanlara ummadıkları bir şekilde diplomatik teamülleri aşan bir tonda konuştuğu söylenen Lieberman, Fransız Kouchner ve İspanyol Moratinos’a "İsrail’e baskı yapmak yerine, sizler en iyisi Arap Birliği ile görüşerek 2012’de Irak’ta neler olacağını konuşun" dedi. İsrail gazetelerinde yer alan bilgilere göre Lieberman, Avrupa Birliği’nin dünyanın tüm problemlerini çözmesini beklemediğini kaydederek, Avrupa’nın daha çok kendi içindeki sorunlarına, Kosova ve Kıbrıs’a yoğunlaşmasını istedi.



AB,İSRAİL’İ KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEKLİYOR



Avrupalı bakanlara Hitler’in Çekoslovakya işgalinin örneğini veren Lieberman, “1938’de Avrupa Çekoslovakya’nın Hitler tarafından işgaline ses çıkarmadı, hatta destekledi. Biz 2010’un Çekoslovakya’sı olmayacağız” dedi. Öte yandan; İsrail’e kayıtsız şartsız destek vermelerine rağmen beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşan Avrupalı bakanların, Lieberman’ın aşağılaması karşısında sessiz kaldıkları belirtiliyor. Avrupa Birliği, Filistin topraklarını işgal ettiği halde İsrail’le ticari ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor. Bu yılın başında İspanya’nın Barselona kentinde toplanan uluslararası üne sahip hukukçu ve politikacılar AB’nin İsrail’le ticaretinin uluslararası ve AB hukukuna aykırı olduğunu söylemişti. Fransız ve İspanyol Bakanları ağırlayan İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman, Avrupalı Bakanları azarladı.