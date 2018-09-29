Lieberman’dan Trump'a skandal cevap: Filistin Devleti umurumda değil

Golan Tepeleri'ni ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye hükümet güçlerinin bölgede tam kontrolü sağlamasının ardından Suriye ile aralarındaki tek resmi sınır geçişi olan Kuneytra Kapısı'nı yeniden açmaya hazır olduklarını açıkladı.

Top artık Suriye'de

İsrail'in 'Alfa Kapısı' dediği Kuneytra sınır geçişinde incelemelerde bulunan Liberman, ''Kapıyı eskisi gibi açmaya hazırız. Güvenlik ve idare açısından her şey hazır'' dedi. Ancak açılıp açılmamasının Suriye'ye bağlı olduğunu söyleyerek ''Top artık Suriye tarafında'' diye ekledi.

Sınır geçişini bilhassa bölgede konuşlu BM gözlem gücü (UNDOF) için açmak istediklerini belirten Liberman, şöyle konuştu:

"Sınırın karşı tarafında Suriye polisi ve gümrük yetkililerini görüyoruz, çalışmalar devam ediyor, Rus askeri polisinin devriyeleri geçiyor… Hayatı normale çevirmeye hazırız.''

Trump'a yanıt: Filistin devleti umurumda değil

Liberman, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinde ilk kez iki devletli çözümden bahsetmesini de değerlendirdi.

Trump'ın ''En iyisi, iki devletli çözüm'' sözüne ''Filistin devleti umurumda değil'' tepkisini gösteren İsrail Savunma Bakanı, ''Filistin devleti beni zerrece ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren Yahudi devletidir. Ve bu konuda pek çok akut sorun var'' diyerek şöyle devam etti: