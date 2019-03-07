0553 313 94 23

"Liderliği bir daha kaptırmak istemiyoruz"

- Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Ümraniyespor'la gerçekten çok önemli bir müsabaka oynayacağız"

07 Mart 2019 Perşembe 18:21
"Liderliği bir daha kaptırmak istemiyoruz"


DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 24. haftayı zirvede kapatan Abalı Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Liderliği bir daha kaptırmak istemiyoruz." dedi.

Ligin 25. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Ümraniyespor'u konuk edecek Abalı Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçeride ve dışarıda fark etmeksizin artık her maçın kendileri için final olacağını dile getiren İldiz, "Ümraniyespor'la gerçekten çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Rakibin durumunu hepimiz biliyoruz. Hem kendi ligimizde iddialı hem de Türkiye Kupası'nda başarılı bir şekilde gidiyorlar. Ancak bizim de iyi bir gidişatımız var ve şu anda lideriz. Liderliği bir daha kaptırmak istemiyoruz. Bu nedenle kazanmak zorunda olduğumuz bir müsabakaya çıkacağız." diye konuştu.

Takımda zaman zaman bazı sıkıntıların yaşandığına dikkati çeken İldiz, şunları söyledi:

"Evvelki gün antrenmanda kaptan Mehmet Akyüz sakatlandı. Kendisini dinlendiriyoruz ve yarından itibaren yoğun bir tedavi uygulanacak. Durumu maç sabahı belli olacak. Ziya Alkurt da dün idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Şu anda ateşi var. Kehinde ilk defa bizimle bu hafta antrenmana çıktı. Bunlar olabiliyor. Bizim bir kadromuz var. Bu kadro içerisinden seçtiğimiz oyuncu arkadaşlarımızla, içerideki ve dışarıdaki müsabakalara göre, rakiplere göre kendi oyun formatımızda küçük oynamalar yaparak, müsabakaları kazanmaya çalışıyoruz."

İldiz, ligdeki rakiplerini iyi tanıdıklarını kaydederek, "Bizim oyun formatımızı ezberledikleri konuşuluyor ama kendimize göre de tedbirlerimizi var. Bu anlamda en büyük silahımız, tabii ki özellikle iç saha maçlarında seyircilerimiz. Hep kapalı gişe oynuyoruz. Bizi inanılmaz şekilde destekliyorlar. Hepsine teşekkür ederim. Onlardan ricam, bu hafta arkadaşlarımızı daha çok motive etsinler. İnşallah pazartesi akşamı hep beraber mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Abalı Denizlispor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:21
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. lider
  4. maç
  5. sakatlık
  6. şampiyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto Teşkilatı, Türkiye Boks Federasyonuna sponsor oldu
    1. Spor Toto Teşkilatı, Türkiye Boks..
    2. Eski Yargıtay üyesinin yargılandığı dava
    3. Türkiye Badminton Federasyonuna Çinli..
    4. Burdur'da tarihi eser operasyonu
    5. Theresa May’a tepki gösterdi ve..
    6. "Pakistan ile savaş istemiyoruz ancak..
    7. İki çocuk 3 gün kaçtıkları otomobilde..
    8. Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı..
    9. THY'den yolcularına 64.4 bin ton..
    10. Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye..
    11. Bursa'da yalnız yaşayan adam evinde..
    12. Yıldırım'dan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne..
    13. Cinayet zanlısının evini yakmak için..
    14. Binali Yıldırım ve İsmail Erdem MHP..
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "S-400 Hava..
    16. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD,..
    17. Sanatçılardan "koruyucu aile" mesajı
    18. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    19. Bakan Turhan: “Bu millet zillet..
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    21. AK Parti Tut İlçesinde miting gibi..
    22. Bahçeli: "S-400 Hava Savunma..
    23. Şenol Güneş'in basın toplantısı (2)
    24. Otomobildeki deterjan bidonlarından..
    25. Mısır ordusu Gazze sınırındaki 9..
    26. İŞKUR TYP alımı 2019 | İŞKUR iş..
    27. Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle..
    28. Bahçeli: PKK, FETÖ, emperyalizm beka..
    29. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    30. Azerbaycan PKK'lı teröristi Türkiye'ye..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı