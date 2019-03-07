



DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 24. haftayı zirvede kapatan Abalı Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Liderliği bir daha kaptırmak istemiyoruz." dedi.

Ligin 25. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Ümraniyespor'u konuk edecek Abalı Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçeride ve dışarıda fark etmeksizin artık her maçın kendileri için final olacağını dile getiren İldiz, "Ümraniyespor'la gerçekten çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Rakibin durumunu hepimiz biliyoruz. Hem kendi ligimizde iddialı hem de Türkiye Kupası'nda başarılı bir şekilde gidiyorlar. Ancak bizim de iyi bir gidişatımız var ve şu anda lideriz. Liderliği bir daha kaptırmak istemiyoruz. Bu nedenle kazanmak zorunda olduğumuz bir müsabakaya çıkacağız." diye konuştu.

Takımda zaman zaman bazı sıkıntıların yaşandığına dikkati çeken İldiz, şunları söyledi:

"Evvelki gün antrenmanda kaptan Mehmet Akyüz sakatlandı. Kendisini dinlendiriyoruz ve yarından itibaren yoğun bir tedavi uygulanacak. Durumu maç sabahı belli olacak. Ziya Alkurt da dün idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Şu anda ateşi var. Kehinde ilk defa bizimle bu hafta antrenmana çıktı. Bunlar olabiliyor. Bizim bir kadromuz var. Bu kadro içerisinden seçtiğimiz oyuncu arkadaşlarımızla, içerideki ve dışarıdaki müsabakalara göre, rakiplere göre kendi oyun formatımızda küçük oynamalar yaparak, müsabakaları kazanmaya çalışıyoruz."

İldiz, ligdeki rakiplerini iyi tanıdıklarını kaydederek, "Bizim oyun formatımızı ezberledikleri konuşuluyor ama kendimize göre de tedbirlerimizi var. Bu anlamda en büyük silahımız, tabii ki özellikle iç saha maçlarında seyircilerimiz. Hep kapalı gişe oynuyoruz. Bizi inanılmaz şekilde destekliyorlar. Hepsine teşekkür ederim. Onlardan ricam, bu hafta arkadaşlarımızı daha çok motive etsinler. İnşallah pazartesi akşamı hep beraber mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Abalı Denizlispor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.



