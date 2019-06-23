Liderlerin sonuçları takip edeceği adresler belli oldu Liderlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini takip edeceği adresler belli oldu.

İstanbul yaklaşık 10 milyon seçmenle sandık başına gitti. Sandıklar kapandı, sayım başladı. Artık sonuçlar bekleniyor. Öte yandan liderleri sonuçları nereden takip edeceği belli oldu.

23 Haziran İstanbul seçimleri için oy verme işlemi geride kaldı. Sayım işlemi başladı. Artık herkes sonuçların gelmesini bekliyor. Liderler sonuçları nereden takip edecek? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan sonuçları Vahdettin Köşkü'nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin genel merkezinde sonuçları takip edecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sonuçları partisinin genel merkezinden izleyecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan sonuçları takip etmesi bekleniyor. Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise seçim sonuçlarını Ankara'daki evinden takip ediyor.

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