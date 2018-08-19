Kurban Bayramı'nda liderlerin programı netleşti

TBMM Başkanı Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kurban Bayramı'nın birinci günü İstanbul'da olacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu bayramı ailesiyle başkentin dışında geçirecek. MHP lideri Bahçeli, BBP lideri Destici ile Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu Ankara'da, İYİ Parti lideri Akşener Kocaeli'de, DP lideri Uysal ise Afyonkarahisar'da bayramı karşılayacak.

YILDIRIM, BAYRAMIN İLK GÜNÜ İSTANBUL'DA OLACAK

TBMM Başkanı Binali Yıldırım bayramın ilk günü İstanbul'da olacak. Yıldırım daha sonra memleketi Erzincan'a geçecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Kurban Bayramı'nı İstanbul'da karşılayacak.

KILIÇDAROĞLU, BAYRAMI İSTANBUL'UN DIŞINDA GEÇİRECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramı ailesiyle başkentin dışında geçirecek.

BAHÇELİ, BAYRAMDA ANKARA'DA OLACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı'nda Ankara'da olacak. MHP'de bayramlaşma bayramın ikinci günü saat 14.00'te parti genel merkezinde yapılacak.

AKŞENER BAYRAMI KOCAELİ'DE KARŞILAYACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı memleketi Kocaeli'de karşılayacak. Akşener, bayramın ikinci günü Ankara'da bulunacak ve partililerle bayramlaşacak.

DESTİCİ VE KARAMOLLAOĞLU ANKARA'DA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Tacettin Camisi'nde kılacak ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edecek. Destici, bayramın ikinci günü parti genel merkezinde saat 12.30'da partililerde bayramlaşacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bayramı Ankara'da karşılayacak liderlerden. Karamollaoğlu, bayram namazını parti genel merkezinin yanındaki Hamidiye Camisi'nde kılacak, partililerle ikinci gün bayramlaşacak.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ise bayramda memleketi Afyonkarahisar'da olacak.

PERİNÇEK, BAYRAMI İSTANBUL'DA GEÇİRECEK

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bayramı İstanbul'da geçirecek.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramın birinci günü Aydın'da olacak. Aksakal, bayramın ikinci günü saat 14.00'te parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.