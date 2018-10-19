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Lider'in misafiri Bursa! Muhtemel 11'ler

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Bursaspor'u konuk edecek.

19 Ekim 2018 Cuma 10:02
Lider'in misafiri Bursa! Muhtemel 11'ler

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 6 galibiyet alan ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 18 puanla zirvede yer alıyor.

Ligdeki son iki maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, seyircisi önünde Bursaspor'u yenerek hem galibiyet serisi yakalamaya hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 24 Ekim Çarşamba günü Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Bursaspor ise ilk 8 haftada yaşadığı bir galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puanla averajla 14. sırada bulunuyor.

Sakat futbolcuların durumu

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Ryan Donk'un durumu bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

Fas Milli Takımı antrenmanında geçirdiği sakatlık sonrası sol kasığında ikinci derece zorlanma tespit edilen Younes Belhanda ile Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın Tanzanya'yla oynadığı maçın ardından sağ kasık adalesinde ağrı hisseden Garry Rodrigues'in tedavilerine dün başlanmıştı.

Aldığı darbe nedeniyle adale kasında kanama oluşan Ryan Donk ise dünkü antrenmanda sahada adaptasyon çalışmaları yapmıştı.

Fernando ve Mariano ceza sınırında

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcuları Fernando Reges ve Mariano Filho, Bursaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında.

Bu iki futbolcu, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY - BURSASPOR

STAT: Türk Telekom
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Ömer, Fernando, Ndiaye, Sinan, Feghoui, Yunus, Eren.
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BURSASPOR: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Latovlevici, Aytaç, Badji, Lima, Umut, Stancu, Sakho.
TEKNİK DİREKTÖR:Samet Aybaba

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 10:02
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