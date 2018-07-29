Koray Aydın'dan açıklama

İyi Parti lideri Meral Akşener'in kongrede genel başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından harekete geçen İyi Partililer, Akşener'i ikna etmek için gösteri düzenlemişti. Gösteri sırasında İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, bir açıklama yaparken, "Liderimiz Bahçeli..." ifadelerini kullanmıştı. Hatasını fark eden Aydın, sözlerini düzelterek konuşmasını sürdürmüştü. Bugün de Koray Aydın'dan bu gafla ilgili açıklama geldi. Koray Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden, "Ettiğim sürçi lisan üzerinden polemik yapanlarla kaybedecek zamanımız yok." mesajını paylaştı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, dün Meral Akşener'i ikna etmek için katıldığı toplantıda açıklama yapmış ve büyük bir gafa imza atmıştı.

"LİDERİMİZ BAHÇELİ..."

Aydın, açıklamasında "İyi Parti ve onun sayın lideri Meral Akşener, Türk siyasi tarihine geçecek bir adım attı, sorumluluğu üstüne aldı. Hiçkimsenin yapamadığını yaparak olağanüstü kongre kararı aldı. Bizlerin göğsünü kabartan başımızı dik tutan sayın liderimiz Meral Akşener'e Türk demokrasisi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" demiş, konuşmasının sonunda "Pazartesi günü saat 15'de sayın liderimiz Devlet Bahçeli" diyerek gaf yapmıştı. Ardından Aydın, sözlerini "Genel Başkanımız sayın Akşener, Allah nasip ederse saat 15'de genel merkezde görevinin başında olacak" şeklinde düzeltmişti.

AÇIKLAMA YAPTI

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Liderimiz tartışmasız Meral Akşener'dir. Ettiğim sürçi lisan üzerinden polemik yapanlarla kaybedecek zamanımız yok." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama: