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Koray Aydın'dan açıklama

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Meral Akşener'in göreve döneceği açıklamasını yapmak isterken "Liderimiz Devlet Bahçeli" deyince ortalık karışmıştı. Aydın, Devlet Bahçeli gafı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

29 Temmuz 2018 Pazar 11:56
Koray Aydın'dan açıklama

İyi Parti lideri Meral Akşener'in kongrede genel başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından harekete geçen İyi Partililer, Akşener'i ikna etmek için gösteri düzenlemişti. Gösteri sırasında İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, bir açıklama yaparken, "Liderimiz Bahçeli..." ifadelerini kullanmıştı. Hatasını fark eden Aydın, sözlerini düzelterek konuşmasını sürdürmüştü. Bugün de Koray Aydın'dan bu gafla ilgili açıklama geldi. Koray Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden, "Ettiğim sürçi lisan üzerinden polemik yapanlarla kaybedecek zamanımız yok." mesajını paylaştı. 

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, dün Meral Akşener'i ikna etmek için katıldığı toplantıda açıklama yapmış ve büyük bir gafa imza atmıştı. 

"LİDERİMİZ BAHÇELİ..."

Aydın, açıklamasında "İyi Parti ve onun sayın lideri Meral Akşener, Türk siyasi tarihine geçecek bir adım attı, sorumluluğu üstüne aldı. Hiçkimsenin yapamadığını yaparak olağanüstü kongre kararı aldı. Bizlerin göğsünü kabartan başımızı dik tutan sayın liderimiz Meral Akşener'e Türk demokrasisi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" demiş, konuşmasının sonunda "Pazartesi günü saat 15'de sayın liderimiz Devlet Bahçeli" diyerek gaf yapmıştı. Ardından Aydın, sözlerini "Genel Başkanımız sayın Akşener, Allah nasip ederse saat 15'de genel merkezde görevinin başında olacak" şeklinde düzeltmişti.

AÇIKLAMA YAPTI

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Liderimiz tartışmasız Meral Akşener'dir. Ettiğim sürçi lisan üzerinden polemik yapanlarla kaybedecek zamanımız yok." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 11:56
  1. Koray Aydın
  2. Meral Akşener
  3. İyi Parti

YORUM YAZ

  • hsnhsn19 dk önce
    kalbin mhp diyor ama nefsinin kuyruğuna takılmışsın gidiyorsun k.aydın o ksfın seni ancak abd uşakluğına amade kılar
  • gocunmagocunma30 dk önce
    bilincaltini disari vurmussun iste, bahceli duzgun adam ve seninde gercek liderin daha neyine gocunuyorsun
  • ahmet yükselahmet yüksel36 dk önce
    İYİ partililer bir an önce başlarını sokacak bir kümes bulmalılar.Bu küstümotu familyası üyesi yarın yine bana birisi yan baktı yaşımı sordu sayın demeden söze başladı der küser yine kaçar gider.bu mu cumhurbaşkanı olacak tı?maazallah düşünsenize ben küstüm deyip devleti de bırakıp gider di.İyi partililer madem iyi partilisiniz kimin peşinden gittiğinizi iyi düşünün.
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