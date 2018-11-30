THY- Euroleague
0553 313 94 23

"Lideri yenmenin keyfini yaşamak istiyoruz"

- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Medipol Başakşehir yenemeyeceğimiz bir takım değil"

30 Kasım 2018 Cuma 14:58
"Lideri yenmenin keyfini yaşamak istiyoruz"


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın konuk olacakları lider Medipol Başakşehir'i yenmek istediklerini söyledi.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rakipleri Medipol Başakşehir'in Spor Toto Süper Lig'in iyi organize olan takımları arasında yer aldığını belirtti.

Ligin 12. haftasında deplasmanda 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçında takım olarak çok güzel bir oyun sergilediklerini aktaran Keleş, "Oyuncularımızın konsantrasyonu iyi olduğunda, rakipten daha istekli oynayarak mücadeleyi ön plana çıkarttığımızda, Medipol Başakşehir yenemeyeceğimiz bir takım değil." dedi.

Rakiplerini yenecek güçte olduklarını ifade eden Keleş, "Her şeyden önce iyi konsantre olmamız lazım. Lideri yenmenin keyfini yaşamak istiyoruz. İnşallah başarılı oluruz." diye konuştu.


- Sivasspor'da iki eksik


Kırmızı-beyazlı ekipte, Brezilyalı oyuncu Douglas Santos cezalı olması, Mert Hakan Yandaş ise sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir önünde forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisinde Brezilyalı futbolcu Robinho ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:58
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. SÜPERLİG
  5. Teknik direktör Hakan Keleş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'daki DEAŞ operasyonu
    1. Sakarya'daki DEAŞ operasyonu
    2. Yeniden Refah Partisi yerel seçimlere..
    3. Polisten alkışlanacak hareket! Engelli..
    4. Yürüyün, yürümekle yollar aşınmaz!
    5. IP TV'ler takibe alındı! Ceza geliyor
    6. Çiğ yumurta akı enfeksiyon yapıyor
    7. HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye..
    8. MHP'li Kılıç: AK Parti'den daha fazla...
    9. Kendinizi test edin!
    10. Hafızlık yapan görme engelli Ahmet'in..
    11. Şarapçılar uyardı! Et ve Süt Kurumu..
    12. Abdest almakta zorlanan engelliye..
    13. Tarçın şeker hastalığına iyi geliyor
    14. Bıçak altına yatmadan önce bilin..
    15. AB'den Rusya'ya yaptırımları uzatma..
    16. "AB'nin Rusya'ya yaptırımları..
    17. TFF Tahkim Kurulu, Rıza Ali Naibi'nin..
    18. Patateste yeni kriz! Fiyatı yükseldi
    19. "Fenerbahçe maçında değişik duygular..
    20. "Sarı yelekliler"in protestosu..
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'