0553 313 94 23

'Lider:Devlet Bahçeli' yayınlandı!

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ile kız kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin'in kaleminden 'Lider:Devlet Bahçeli' kitabı yayınlandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:53
'Lider:Devlet Bahçeli' yayınlandı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'yi konu alan ikinci kitaplarını yayınlayan Bilgehan Gültekin ile kardeşi Tuba Gültekin, 'Lider: Devlet Bahçeli' kitabında Bahçeli'nin siyasal liderliğini, özgün 300 liderlik özelliği ile anlattı.

Kitapta, Bahçeli'nin Türk siyasetinde inandırıcılığı en yüksek liderlerden biri olduğunu kaydeden akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin ikna edici liderliğini vurgulayan ve 34 maddeden oluşan bir inandırıcılık matriksi geliştirdi.

Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin, 'Lider: Devlet Bahçeli' kitabında, Bahçeli'nin uzlaşı ve sağduyu liderliğini matematik modelleriyle de açıkladı.

Bahçeli'nin siyasetin matematiğini, ikna edici iletişim ile birleştiren bir lider olduğu anlatılan kitapta, trigonometriyi siyasete uyarlayan bir lider olarak Bahçeli’nin, 'Siyasette Uyum Trigonometrisi' geliştirdiği de yorumlandı.

40 temel liderlik özelliğinin analizi yapıldı

Kitapta, Bahçeli’nin Türk siyasetine 'beklenen liderlik' kavramı kazandırdığı, Bahçeli’nin toplumun geleceğe olan inancını temsil ettiği güçlü liderlik özellikleri, karizmatik mevki liderliği modeli ile açıklandı.

Bahçeli’nin, Türk siyasetinde mutabakatın ve uzlaşının lideri olduğunu kaydeden Gültekin kardeşler, Bahçeli’nin siyasette mutabakat üstünlüğünü anlatan 40 temel liderlik özelliğinin de iletişimsel analizini yaptı.

Kitapta ayrıca, Bahçeli’nin beka liderliği ayrıntılı olarak irdelendi. Akademisyen kardeşler, gelecek 10 yılda Bahçeli ile özdeşleşen beka liderliğinin, Türk siyasetini belirleyen temel bir liderlik özelliği olacağı ve toplumsal beka hareketlerinin inisiyatif kazanacağı hususunu, Bahçeli’nin beka liderliğini tanımlayan 33 madde ile belirtti.

Kitapta, Bahçeli’nin liderliği Türk dış politikasına uyarlanarak, Türk diplomasisi için Devlet Bahçeli modeli önerildi.

Berikan Yayınevi tarafından yayımlanan kitabın sunuş yazısını, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edip Semih Yalçın kaleme aldı. Yalçın, sunuş yazısında, "Avrupa ülkelerindeki milliyetçi partilerin önde gelen isimleri yabancı düşmanı, İslamofobik ve ırkçı görüşlerle ayrımcılığın, kutuplaşmanın tarafı olurken; MHP Lideri Devlet Bahçeli, millî birlik ve bütünlüğü esas alan; ancak yabancıları da milletler ailesinin temel haklara sahip fertleri olarak karşılayan kâmil bir çizgiden ayrılmadan siyaset üretmektedir" vurgusunu yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:53
  1. İstanbul
  2. MHP lideri Devlet Bahçeli
  3. MHP
  4. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin
  5. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin
  6. Lider: Devlet Bahçeli
  7. analiz
  8. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu'nun İBB Genel Sekreterliğine getireceği Yavuz Erkut’a bak sen! Vergi ve kaçak akaryakıt denetime ‘rutin denetim’ süsü
    1. İmamoğlu'nun İBB Genel Sekreterliğine..
    2. Başkan Akın güreşçileri Kırkpınar’a..
    3. Gazzelilerden açlık grevindeki..
    4. Mezitli’de sahte içki denetimi
    5. Hafter güçlerinin kalleş saldırısında..
    6. Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik..
    7. ER-VAK’tan Karayazı’ya çıkarma
    8. Edremit Kent Konseyi’nden, Kaymakam..
    9. Bu yöntem şeytanın aklına gelmez
    10. İstanbul'da hava destekli operasyon!
    11. AP’nin yeni başkanı Sassoli oldu
    12. Çan Belediye Başkanı Öz’den..
    13. Adıyaman Belediyesi engelleri ortadan..
    14. Adliyeye uyuşturucu sokmak isteyen..
    15. İsrail'de erken seçimlerin iptaline..
    16. Lavrov’dan çarpıcı açıklamalar!..
    17. G-20'Yİ hazmedemiyorlar! FETÖ’nün bir..
    18. Turizmciler ulaşımı konuştu
    19. Büyükşehir, sokak hayvanlarını..
    20. TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması..
    21. Mudanya’nın kırkyamaları görücüye çıktı
    22. Dortmund'dan Beşiktaş'a Kagawa müjdesi!
    23. Narkotik polisleri vatandaşlara..
    24. Yunusemre yaz aylarında sokak..
    25. VEDAŞ’tan doğal hayata katkı çalışması
    26. İBB’de 3 yeni atama!
    27. Bitlis’teki parklarda temizlik..
    28. Atık pil kampanyasında Dursunbey farkı
    29. Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
    30. Beyninin bir kısmı dışarıda olan..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz