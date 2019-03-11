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Lider şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Bilecik 1. Amatör Lig’in lideri 1308 Osmaneli Belediyespor ilk yarı zorlandığı maçın ikinci yarısında tecrübesiyle kazanmasını bildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:23
Lider şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Bilecik 1. Amatör Lig’in lideri 1308 Osmaneli Belediyespor ilk yarı zorlandığı maçın ikinci yarısında tecrübesiyle kazanmasını bildi.

 

Bilecik Edebali Stadı’nda oynana Bilecik 1. Amatör Lig 23’üncü hafta müsabakasında ligin lideri 1308 Osmaneli Belediyespor ilk yarı zorlandığı maçın ikinci yarısında attığı 3 golle kazanması bildi. Maça dengeli başlayan iki takım karşılıklı buldukları ataklarda ilk yarıda gol bulmadı. Maçın ikici yarısına atak bir futbolla başlayan 1308 Osmaneli Belediyespor maçın 58’inci dakikasında Cem Paun ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarına devam eden 1308 Osmaneli Belediyespor maçın 67’inci dakikasında İlker Çınar ile durumu 2-0 yaptı. Maçın 82’inci dakikasında 1308 Osmaneli Belediyesporlu oyuncu Sefa Karadağ takımının 3’üncü golünü kaydetti. Bu golden sonra müsabakada başka gol olmazken, maçı 1308 Osmaneli Belediyespor 3-0 kazandı. Bu galibiyetle biteme 3 hafta kala puanını 60’a çıkararak en yakın rakibi Bayırköyspor’a 8 puana fark etti. 1308 Osmaneli Belediyespor bu hafta kendi evinde oynayacağı ilçenin diğer bir takımı Osmaneli Gençlerbirliği maçını yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:23
  1. Bilecik
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