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"Lider olmak için maça çıkacağız"

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: "(Tetiş Yapı Elazığspor) Onlar da alt sıralardan kurtulmak için kazanmak isteyecektir. Biz bulunduğumuz yeri pekiştirmek, hatta lider olmak için maça çıkacağız"

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:30
"Lider olmak için maça çıkacağız"


DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Abalı Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, deplasmandaki Tetiş Yapı Elazığspor maçını kazanmak ve ligde yeniden liderlik koltuğuna oturmak istediklerini söyledi.

Ligin 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Tetiş Yapı Elazığspor'a konuk olacak Abalı Denizlispor, Tetiş Yapı Elazığspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör İldiz yönetimindeki antrenmanla sürdürdü.

Futbolcular, taktik idmanın ardından topla devamlılık çalışması yaptı. Yeşil-siyahlı ekip ağırlık çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör Yücel İldiz, Tetiş Yapı Elazığspor'un ligde kalmak için varını yoğunu ortaya koymaya çalıştığını ve deplasmanda zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Rakiplerinin alt sıralardan kurtulmak için adeta savaş verdiğini belirten İldiz şöyle konuştu:

"Rakibimiz alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Bundan sonra zorluk derecesi yüksek müsabakalar oynayacağız. Biz bugüne kadar hep zorlukların üstesinden geldik. Geçen hafta bir kazaya uğramıştık. Bunlar futbolun içerisinde var. Ama kazanmak zorunda olduğumuz bir müsabakaya gidiyoruz. Rakibimiz de kazanmak zorunda. Rakibimizin içinde bulunduğu durumu bilerek onlara saygı duyarak hazırlanacağız. Onlar da alt sıralardan kurtulmak için kazanmak isteyecektir. Biz bulunduğumuz yeri pekiştirmek, hatta lider olmak için maça çıkacağız."

Ligde geçen hafta Osmanlıspor'a 2-0 yenilen Abalı Denizlispor, liderlik koltuğunu averajla rakibine kaptırmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:30
  1. antrenman
  2. Denizlispor
  3. hazırlık
  4. idman
  5. Tetiş Yapı Elazığspor

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