TSK açıklama: Lider kadrodaki teröristler öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, 28 Nisan -05 Mayıs 2018 tarihleri arasında, ikisi lider kadroda olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Terörle Mücadele Harekâtında, 28 Nisan -05 Mayıs 2018 tarihleri arasında, ikisi lider kadroda olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 23 silah ele geçirilmiş, 22 EYP tespit edilerek imha edilmiştir" denildi.