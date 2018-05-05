Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK açıklama: Lider kadrodaki teröristler öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 tanesi lider kadroda olmak üzere 14 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:40
TSK açıklama: Lider kadrodaki teröristler öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, 28 Nisan -05 Mayıs 2018 tarihleri arasında, ikisi lider kadroda olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Terörle Mücadele Harekâtında, 28 Nisan -05 Mayıs 2018 tarihleri arasında, ikisi lider kadroda olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 23 silah ele geçirilmiş, 22 EYP tespit edilerek imha edilmiştir" denildi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:40
  1. TSK
  2. PKK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'da gözaltına alınan işçi iade edildi!
    1. Yunanistan'da gözaltına alınan işçi..
    2. Baş dönmesinin 5 nedeni
    3. Ankara Valisi’nden Mamaklılara çağrı
    4. Kunduz istilasına başkan öyle bir..
    5. Sivasspor'dan çok sert..
    6. Bademcik taşlarından kurtulmak için...
    7. Türkiye özlemi çeken Osmanlı torunları
    8. Başakşehir'e darbe vuran Sivas'dan çok..
    9. HDP, Demirtaş'ın adaylığı için başvurdu
    10. A vitamininin vücuda 5 etkisi
    11. Gözaltına alınan belediye işçisi..
    12. Muharrem İnce bol keseden atmaya başladı
    13. İttifakın adını Haberal koymuştu..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan oynanan yeni..
    15. Filistinliler Ramazan hazırlığına..
    16. Dünyanın en tuhaf yasağı: Renkli..
    17. Yılın transfer bombası! Antoine..
    18. Romalı yıldızdan "Galatasaray" itirafı
    19. AK Parti mitinginde ittifak pozları
    20. Türkiye ile Irak arasında Mutabakat..
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...