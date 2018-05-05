TSK açıklama: Lider kadrodaki teröristler öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 tanesi lider kadroda olmak üzere 14 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:40
TSK'dan yapılan açıklamada, 28 Nisan -05 Mayıs 2018 tarihleri arasında, ikisi lider kadroda olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Terörle Mücadele Harekâtında, 28 Nisan -05 Mayıs 2018 tarihleri arasında, ikisi lider kadroda olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 23 silah ele geçirilmiş, 22 EYP tespit edilerek imha edilmiştir" denildi.
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