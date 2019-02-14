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Lider evinde rahat kazandı

Bilecik 1.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:34
Lider evinde rahat kazandı

Bilecik 1. Amatör Lig lideri 1308 Osmaneli Belediyespor, kendi evinde Bilecik Gençlerbirliğispor karşısında farklı kazandı.


Bilecik 1. Amatör Lig 17’inci haftasında Osmaneli İlçe Stadı’nda oynanan 1308 Osmaneli Belediyespor- Bilecik Gençlerbirliğispor müsabakası ev sahibi ekip 4-0 kazanarak, ligde 16’ıncı galibiyetini aldı. Maç sonunda teknik heyet ve sporcuları tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Bugün 17’inci maçına çıkan takımımız 16’ıncı galibiyetini alarak puanını 48’e çıkardı. Liderliğini devam ettiren ve bugün yine net bir galibiyet alan takımımızın sporcularını, ailelerini, hocalarımızı, yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyorum. Osmaneli Belediyesi her alanda olduğu gibi sporda da örnek çalışmalarıyla taraflı tarafsız her kesin takdirini kazanıyor. 1308 Osmaneli Belediyespor, sporda örnek alınacak projedir. Birlik ve beraberlik içinde tüm projelerimizde olduğu gibi sporda da başarılar elde etmeye devam ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz. Sporda özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çok güzel çalışmalar yaptık. Sporcu kaynağımız öğrencilerimiz. Alta yapıların öneminin anlaşıldığı günümüzde Osmaneli Belediyespor örnek alınacak spor projesidir. Bugün yine galip gelerek liderliğini sürdüren sporcularımızı, ailelerini,hocalarımızı, yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyorum. Bilecik Gençlerbirliğispor kulübümüzü centilmence mücadeleleri için kutluyorum ve sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:34
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