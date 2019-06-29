Lider eşleri Japon mutfağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Japonya ’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin resmi eş programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Japonya ’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin resmi eş programına katıldı. Lider eşleri, zirvenin ikinci gününde Japon kültürüne ait yemekler hakkında bilgi aldı.

Japonya ’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin resmi eş programına katılan ülke liderlerinin eşleri zirvenin ikinci gününde Japon kültürüne ait yemekler hakkında bilgi aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.