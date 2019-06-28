Lider eşleri aile fotoğrafında
Japonya’ya gelen G20 üyesi ülke liderlerinin eşleri, Japonya Başbakanının eşi Akie Abe ile Kyoto’da Tofuku-ji Tapınağı ile Zen bahçesi gezilerinin ardından aile fotoğrafına katıldı.28 Haziran 2019 Cuma 10:13
Japonya’ya gelen G20 üyesi ülke liderlerinin eşleri, Japonya Başbakanının eşi Akie Abe ile Kyoto’da Tofuku-ji Tapınağı ile Zen bahçesi gezilerinin ardından aile fotoğrafına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, ülke liderlerinin eşleriyle aile fotoğrafı çekildi. Kyoto’da Tofuku-ji Tapınağı ile Zen bahçesi gezilerini tamamlayan lider eşleri aile fotoğrafı çektirdi.
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