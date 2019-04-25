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"Lider Çocuk Tarım Kampı" başladı

Yalovalı çocuklar, “Lider Çocuk Tarım Kampı”nda bir araya geldi.

25 Nisan 2019 Perşembe 13:10
"Lider Çocuk Tarım Kampı" başladı

Yalovalı çocuklar, “Lider Çocuk Tarım Kampı”nda bir araya geldi.


Yalova’daki okulların 4. sınıf öğrencilerini hedef alan Lider Çocuk Tarım Kampı, 25-30 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kampın başlangıcı dolayısıyla düzenlenen açılış programına Yalova Valisi Muammer Erol, Gıda ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve öğrenciler katıldı. Programda çocuklarla tek tek ilgilenen Erol, çocuklardan sıfır atık konusunda ailelerini de bilinçlendirmelerini istedi.


Lider Çocuk Tarım Kampı hakkında bilgi veren Parıldar ise, “Bakanlığımızca her yıl ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk ilkesinden yola çıkarak doğa bilinci kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak hedefleniyor. 2010 yılında uygulamaya konulan ve sadece Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, 2014 yılından itibaren yurt genelinde yaygınlaştırıldı” dedi.


Kampa Müfettiş Hamdi Girgin İlköğretim Okulundan 25 öğrenci katıldı. Protokol mensupları ile birlikte kahvaltı eden öğrenciler ardından geri dönüşüm konulu drama yaptılar.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 13:10
  1. doğa

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