Lice’de trafik kazası: 1’i çocuk 4 yaralı
Diyarbakır-Lice karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 dört kişi yaralandı.01 Nisan 2019 Pazartesi 18:38
Diyarbakır-Lice karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 dört kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır-Lice karayolu Fis Ovası mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşı yönlerden gelen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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