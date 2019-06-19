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Lice’de “Bugünün Gençliği Yarının Geleceği” projesi sürüyor

Diyarbakır’ın Lice ilçeside Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kırsal mahallelerde yaşayan gençlerin ve çocukların, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları amacıyla hayata geçirilen “Bugünün Gençliği Yarının Geleceği” projesi faaliyetlerine devam ediliyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:44
Lice’de “Bugünün Gençliği Yarının Geleceği” projesi sürüyor

Diyarbakır’ın Lice ilçeside Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kırsal mahallelerde yaşayan gençlerin ve çocukların, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları amacıyla hayata geçirilen “Bugünün Gençliği Yarının Geleceği” projesi faaliyetlerine devam ediliyor.


2018-2 çağrı döneminde Lice İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan ve kabul edilen “Bugünün Gençliği Yarının Geleceği projesi” mobil araçla Lice’nin 69 mahallesinde voleybol, zeka oyunları, matrak oyunu, badminton, halat çekme, çuval yarışı, topaç çevirme, masa tenisi, yüz boyama etkinlikleriyle kırsalda bu imkanı bulamayan yaklaşık bin 500 çocuğa ulaştı.


Proje Koordinatörü Elvan Bilal, “Proje ile 7 aylık süreçte Lice ilçemize bağlı köy ve merkeze uzak mahallelerde, okullarda ve kırsal bölgelerde ikamet eden dezavantajlı gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik sportif, kültürel, eğitsel ve sanatsal etkinliklere katılımını sağlıyoruz. Bize desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve İlçe Kaymakamımız Abdulkadir Çelik’e teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:44
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