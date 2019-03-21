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Lice’de arazi kavgası: 1 ölü

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

21 Mart 2019 Perşembe 08:57
Lice’de arazi kavgası: 1 ölü

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, Lice ilçesi Tepe Yolçatı Mahallesi Kuruca mezrasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde aralarında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunan iki aile üyeleri, bir süre tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada bir kişi vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif yaralanan köylüler, ambulansta tedavi edildi.


Güvenlik nedeniyle köye giriş çıkışlar kapatılırken, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 08:57
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