Lice’de 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice’deetkisiz hale getirilen 2teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle ‘gri’ kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice’deetkisiz hale getirilen 2teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle ‘gri’ kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, hava destekli yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle ‘gri’ kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi. Bakanlık açıklamasında, bölgede süren operasyonların kararlılıkla devam ettiği bilgisine de yer verildi.

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