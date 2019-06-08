0553 313 94 23

Lice teröristlere dar edildi, 1 haftada 8 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın en çok terör olaylarının yaşandığı Lice ilçe kırsalında jandarma tarafından yapılan başarılı operasyonlarla teröristlere büyük darbe vurulurken, geçmiş yıllarda yaklaşık 300 teröristin barındığı ilçe kırsalında bu sayının 10-15 arasına kadar düştüğünün değerlendirildiği bildirildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:24
Lice teröristlere dar edildi, 1 haftada 8 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın en çok terör olaylarının yaşandığı Lice ilçe kırsalında jandarma tarafından yapılan başarılı operasyonlarla teröristlere büyük darbe vurulurken, geçmiş yıllarda yaklaşık 300 teröristin barındığı ilçe kırsalında bu sayının 10-15 arasına kadar düştüğünün değerlendirildiği bildirildi.


Son bir haftada 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Lice kırsalı teröristlere dar edildi. Jandarmanın ard arda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarıyla teröristlerin kaçacak delik arar hale geldiği belirtildi.


Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Lice ilçe kırsalında son 2 yılda teröristlere büyük darbe vuruldu. Son 35 yılın en büyük darbesini alan teröristler ilçe kırsalında saklanacak delik ararken, son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonların aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.



Yerli ve milli silahlarla terörün beli kırıldı


2 yıl içerisinde Lice kırsalını tamamen kontrolü altına alan Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı yerli ve milli silahlarla teröristlere darbe üzerine darbe vurdu. İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve yerli üretim silahlarla sahayı tamamen kontrolünde tutan Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, kırsalı 24 saat esasına göre gözetleyerek gelen bütün istihbarat ve bilgilere anında müdahale edip teröristlerin harekat kabiliyetini ortadan kaldırıyor. İHA’lar tarafından çekilen görüntüler üzerine tespit edilen terörist gruplara anında SİHA’larla müdahale edilirken bölge, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından çevirilerek teröristlerin kaçmasına fırsat verilmiyor. Ulaşılması güç, zorlu ve engebeli bölgelerde tespit edilen teröristler ise hava desteği ile etkisiz hale getiriliyor.



Geçmiş yıllarda 300 teröristin barındığı Lice’de bu sayı 10-15’e kadar düştü


Son 2 yılda üst üste yapılan başarılı operasyonların ardından Lice kırsalında geçmiş yıllarda barınan yaklaşık 300 teröristten 10-15 terörist kaldığının değerlendirildiği belirtildi. 1 Hazirandan itibaren bölgede aralıksız süren operasyonlar kapsamında, 3 Haziran’da 5 terörist ölü, 4 Haziran’da 1 terörist sağ, 8 Haziran’da ise 2 terörist ölü olmak üzere bir haftada 8 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Yapılan istihbari çalışmalarda 8 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede 10-15 teröristin kaldığının değerlendirildiği, bunların da etkisiz hale getirilmesi için operasyonların aralıksız olarak devam ettiği bildirildi. Sağ kalan teröristlerin ise saklandıkları deliklerden kafalarını çıkaramaz hale geldiği belirtildi.



Jandarmanın başarılı operasyonları huzuru arttırdı


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ve son 1 yılda şehit verilmeden sürdürülen operasyonlarla birlikte bölgede huzur özlenen tablo ile buluştu. Huzur ile birlikte uzun aradan sonra vatandaşlar bu yıl ilk defa kırsal alanlara giderek doğal güzelliklerle buluştu. Özellikle kırsal alanlarda bulunan şelale, vadi, baş döndürücü dağlar ve ormanlık alanlar vatandaşların akınına uğradı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:24
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili Tek,"Kentte yapılan hizmetlere duyarsız kalanlar Tunceli düşmanıdır"
    1. AK Partili Tek,"Kentte yapılan..
    2. Ekrem İmamoğlu varsa ‘çözüm var’..
    3. Sungurlu’da korkutan yangın
    4. Ortaca Tarım Çevre ve Turizm Festivali..
    5. Traktörün altında can verdi
    6. Hamileler gece yemek yiyebilir mi?..
    7. Bigadiç’te 81 yaşındaki Mustafa dede 6..
    8. Bir batında 29 yavru doğurdu
    9. Emekliye ek zam geliyor! İşte yeni..
    10. Konya’da otobüs ile çarpışan..
    11. Paraguay Büyükelçisi Ankara..
    12. Tatil sitesinde yangın paniği
    13. 170 kiloluk Habibe Teyze’nin yaşam aşkı
    14. Tatilciler dönüş yolunda
    15. Şifayı sağlıklı beslenerek buldular
    16. Eski Bakan Avcı’dan “Zarif yazar”a vefa
    17. Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu..
    18. ‘Türkiye’de tarım bitti’ diyenler..
    19. Merhum yazarımız Karakoç hayırla anıldı
    20. Diyarbakır’da 4 gün sürecek olan ‘Sur..
    21. Yaş meyve sebzede kalite ‘Fresh..
    22. Lale Caddesi’ndeki 2.etap altyapı ve..
    23. El freni çekilmeyen otomobil dükkana..
    24. Ünlü tatil merkezindeki can kurtaran..
    25. Arı, gece mesaisindeki işçilerle yemek..
    26. İstanbul taksilerinde CHP propagandası
    27. Sakaryalılar, 112 sağlık ekiplerinin..
    28. Lice teröristlere dar edildi, 1..
    29. Öğrenciler kitap okumak için yarıştı
    30. TOKİ istanbul kura sonuçları son..
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim