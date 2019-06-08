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Lice ilçesinde yakalanan terörist tutuklandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde arama ve tarama faaliyeti yürüten İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, istihbari çalışmalar neticesinde uyguladıkları şok yol uygulamasında araç içinde yakalanarak etkisiz hale getirilen bir Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:41
Lice ilçesinde yakalanan terörist tutuklandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde arama ve tarama faaliyeti yürüten İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, istihbari çalışmalar neticesinde uyguladıkları şok yol uygulamasında araç içinde yakalanarak etkisiz hale getirilen bir Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, teröristin silah ve techizatsız olarak yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Lice ilçesinde bir BTÖ mensubunun bölgede araçla dolaştığı yönünde duyum alınmıştır. Devam eden çalışmalar neticesinde, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Cumboğazı yolu üzeri Akro Komu yol ayrımında 04 Haziran 2019 Salı günü şok yol kontrol ve arama faaliyeti icra edilmiştir. Faaliyet esnasında aynı gün saat 17.00 sıralarında bahse konu şüpheli araç emniyetli bir şekilde durdurulmuş, yapılan aramada Çektar Amed kod adlı Ö.K. isimli bölücü terör örgütü mensubu silahsız ve teçhizatsız olarak yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.



Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı


Açıklamada teröristin ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, "Ö.K. isimli bölücü terör örgütü mensubu, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:41
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