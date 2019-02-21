Lice Belediyesi yolların bakım ve onarımına devam ediyor Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Behçet Cantürk Caddesi’nde parke onarım çalışmasına başladı.

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Behçet Cantürk Caddesi’nde parke onarım çalışmasına başladı.

Çevreye duyarlı ve şehir estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını yürüten Lice Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Behçet Cantürk Caddesi’nde başlatılan yol bakım ve onarım çalışmalarında, yerinden oynayan kilit parke taşlarının zemin iyileştirmesini yapılarak yerlerine monte etti. Ekipler, kırılmış, parçalanmış kilit parke taşlarını da yenileriyle değiştirilerek yeniden düzenlemeye başladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.