Lice ADEM kadınların ikinci evi oldu

Diyarbakır’ın Lice Kaymakamlığı ve Belediyesi yönetiminde Aile Destek Merkezi’ne (ADEM) gelen kadınlar, burada sosyalleşmeimkanı bulup kendilerine sunulan imkandan faydalanıyor.

Lice Kaymakamlığı ve Lice Belediyesi yönetimi olarak bir sosyolog eşliğinde uzman ekipler ile faaliyet gösteren ADEM’de, kadın ve çocuklara yönelik birçok sosyal ve kültürel faaliyetler yürütülmeye devam ediyor. Kadınlar, toplumsal hayata katılmaları ve sosyalleşmeleri amacıyla ADEM’e ücretsiz kuaförlük, resim, takı ve el sanatları kurslarına katılım sağlıyorlar. Konu ile ilgili bilgi veren Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Çelik, göreve geldikleri günden bugüne kadar ilçedeki kadınlara çok önem verdiklerini belirtti. Kaymakam Çelik, "Aile Destek Merkezi’nde kadınlar için açtığımız çeşitli kurslar, fitness salonu, kreş ve kütüphaneden ücretsiz olarak faydalanarak sosyalleşiyorlar. Yaptığımız hizmetler ilçedeki kadınların kaynaşmasına ve sosyalleşmesine büyük katkı sağlıyor. Onların mutlu, huzurlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor" dedi.