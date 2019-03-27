Libya’nın Ürdün büyükelçisinin oğlu ölü bulundu Libya’nın Ürdün Büyükelçisi Mohamed Hassan Barghouthi’nin oğlu Amman’da ölü bulundu.

Libya’nın Ürdün Büyükelçisi Mohamed Hassan Barghouthi’nin oğlu Amman’da ölü bulundu.

Ürdün’ün başkenti Amman’da bulunan Abdon bölgesinde Libya’nın Ürdün Büyükelçisi Mohamed Hassan Barghouthi’nin oğlu ölü bulundu. Yerel kaynaklara göre, Barghouthi’nin oğlu aracında kafasına ateş edilmiş halde ölü bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Barghouthi’nin oğlunun cansız bedeni cenaze aracıyla Amman’daki Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.

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