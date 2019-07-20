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Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda üretim durdu

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:35
Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda üretim durdu

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneydeki en büyük petrol sahası Şerare'de vanalarda yaşanan arızadan dolayı üretimin durduğunu duyurdu.

Kurumun Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, vanalarda yaşanan arızadan dolayı Şerare sahasında üretimin durduğu belirtildi.

Açıklamada, arızanın sebebine ilişkin incelemenin başlatıldığı kaydedildi.

- Şerare, Libya'nın güneyindeki kara altın deposu

Günlük 315 bin varil petrol üretim kapasitesiyle Libya'nın toplam petrol üretiminin üçte birini sağlayan Şerare, ülkenin güneyinde yer alıyor.

Aralık 2018'de silahlı grupların yerel halkla petrol sahasına girmesinin ardından Libya'da petrol üretimini ve ihracatını yöneten Libya Ulusal Petrol Kurumu, Şerare'de üretimi durdurmuştu.

General Halife Hafter'e bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusu güçleri, şubat ayı ortasında Şerare'yi çatışmasız biçimde ele geçirdiğini açıklayarak, Libya Ulusal Petrol Kurumuna sahada üretimin yeniden başlaması için birkaç kez çağrı yapmıştı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, söz konusu petrol sahasında üretimin yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varmıştı.


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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:35
  1. Libya
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