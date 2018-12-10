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Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda üretim durdu

Libya Ulusal Petrol Kurumu, milis güçlerin tehdidi nedeniyle Şerare'de üretimin durduğunu ve çalışanlarını "mücbir sebeple" tahliye etmeye hazırlandıklarını açıkladı

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:59
Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda üretim durdu

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneydeki en büyük petrol sahası Şerare'de milislerin tehdidi nedeniyle üretimin durduğunu ve "mücbir sebeple" çalışanlarını tahliye etmeye hazırlandıklarını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli milis grup ve göstericilerin tehdidi nedeniyle Şerare petrol kuyusunda üretimin durmasının ardından "çalışanlara yönelik tehditler göz önünde tutularak personelin güvenliği önceliğiyle petrol sahasının mücbir sebeple boşaltmaya hazırlanıldığı" ifade edildi.

Petrol sahasını "işgal eden ve çalışanlarına karşı haydutluk yapan milislerle" müzakere edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "milislerin petrol sahasını derhal terk etmeleri gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, Libya Ulusal Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanalla'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Şunu açıkça belirtmeliyim ki bu milis grup petrol sahasını derhal terk etmeli. Güneydeki halkın yanındayız ve kaygılarını anlıyoruz. Libya Ulusal Petrol Kurumu olarak, buradaki halkın hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat çıkarlarının peşindeki suçlular, yerel halkın meşru talepleri ve sıkıntılarını suistimal ediyor."

- Günlük zarar 32,5 milyon dolar

Ülkenin güneyindeki Murzuk bölgesinde yer alan Şerare Petrol Sahası'nda günlük yaklaşık 340 bin varil petrol üretildiği belirtiliyor.

İki yıl kapalı kalan Şerare Petrol Sahası, son olarak Aralık 2016'da yeniden aktif hale getirilmişti.

Kendilerini "Fizan Gazap Hareketi" olarak adlandıran Libyalı göstericiler, geçtiğimiz günlerde yetkililerin, güneydeki bölgeyi kalkındırmak için harekete geçmesini, Fizan bölgesindeki kent ve köylere giden yolların güvenliğini sağlamasını ve bölgenin yakıt hissesini güvence altına almasını talep etmek için petrol sahası yakınlarında gösteri düzenlemişti.

Libya Petrol Kurumu, "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli milis güçlere bağlı 30. Tugay'dan bir grubun Şerare'deki petrol sahasına girerek, çalışanları güç kullanarak tehdit ettiğini belirtmişti.

Şerare'deki üretimin durması halinde ülke ekonomisinin günlük 32,5 milyon dolar zarar göreceği ifade edilmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya, OPEC'in ekim ayı verilerine göre 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleştiriyor. Ülkedeki iç çatışmalardan önce 2011 yılında günlük petrol üretiminin ise 1,6 milyon varil olduğu aktarılıyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 17:59
  1. Libya
  2. Libya Ulusal Petrol Şirketi
  3. Şerare Petrol Sahası

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