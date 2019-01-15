Libya'nın Lübnan’daki Arap Birliği Ekonomik Zirvesi’ni boykot kararı

KAHİRE (AA) – Arap Birliği, Lübnan’da yapılacak Arap Birliği Ekonomik Zirvesi’ne Libya’nın katılması konusunda kendilerinden ara buluculuk talebinde bulunulmadığını açıkladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği yerleşkesinde basın toplantısı düzenleyen Arap Birliği sözcüsü Mahmud Afifi, Libya’nın Lübnan’da yapılacak Arap Birliği Ekonomik Zirvesi’ne katılması için Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt’tan ara buluculuk talebinde bulunulmadığını söyledi.

Afifi, Emel Hareketi mensuplarının Beyrut’ta Libya bayrağını yakmasının ardından Trablus yönetiminin zirveyi boykot kararı aldığını belirtti.

Libya bayrağının yakılmasını “üzüntü” ile karşıladıklarını dile getiren Afifi, “Bakalım olay nereye varacak.” ifadelerini kullandı.

-Ne olmuştu?

Lübnan'daki Şiilerin dini mercii konumundaki "Yüksek Şii İslam Konseyi", geçen cuma günü gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısında, Beyrut'ta düzenlenecek zirveye Libya'nın davet edilmemesini istemişti.

Şii lider Musa Sadr'ın 1978'de Libya'da kaybolduğuna işaret eden Yüksek Şii İslam Konseyi, Libya'nın davet edilmesi konusunda ısrar edilmesi halinde sokakların sert tepki vereceği uyarısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Şii Emel Hareketi mensubu bir grup gösterici, Arap Birliği Ekonomik Zirvesi hazırlıkları kapsamında başkent Beyrut'ta asılan katılımcı ülkelerden Libya'nın bayrağını parçalayarak yakmış ve yerine hareketin bayrağını asmıştı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Seyala, Lübnanlı protestocuların Libya bayrağına yaptıkları saygısızlık nedeniyle Beyrut'ta düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ni boykot kararı aldıklarını açıklamıştı.